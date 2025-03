Le premier aéroport de Suisse a mis le français en sourdine

L'aéroport de Zurich a renoncé à faire les annonces-passagers en français, a-t-il reconnu lundi 17 mars 2025 suite à un reportage du Tages-Anzeiger qui regrette que la deuxième langue la plus parlée de Suisse y soit devenu une "lingua non grata".

L'aéroport le plus fréquenté de Suisse ne diffuse plus ses annonces qu'en allemand et en anglais, avec l'idée de promouvoir le concept "d'aéroport silencieux", a expliqué sa porte-parole, Livia Caluori à l'AFP. "Ce concept a pour objectif de réduire le nombre d'annonces au minimum nécessaire afin de favoriser le calme et le confort de nos hôtes", a-t-elle ajouté, soulignant que "la grande majorité des aéroports européens adoptent une approche similaire".

Le plurilinguisme est une question épineuse en Suisse qui compte quatre langues officielles : l'allemand qui est parlé par 62% de la population, le français (21%), l'italien (8%) et le romanche (0,5%). De nombreux Suisses sont très attachés au plurilinguisme, considéré comme un trait de l'identité du pays.

Des montres, du chocolat et du français

Mais dans son reportage, le Tages-Anzeiger observe que l'aéroport de Zurich ne publie plus ses informations qu'en allemand et en anglais sur son site Internet, alors que celui de Genève les publie toujours en trois langues (en français, en allemand et en anglais).

Le quotidien germanophone note aussi que Swissport, l'entreprise chargée des services au sol, a cessé ses annonces en français à l'aéroport de Zurich depuis juillet 2024. Or, ces messages en français, aux côtés de l'allemand et de l'anglais, faisaient partie des signes que les voyageurs avaient atterris en Suisse, au même titre que les rayons "sans fin" de chocolats dans les boutiques hors-taxes ou les magasins de montres, déplore Tages-Anzeiger.

Cette pratique est en vigueur "déjà depuis quelques années", a tenu à rappeler la porte-parole de l'aéroport de Zurich. Les annonces se font dans les langues "comprises par la grande majorité des passagers", mais les employés qui maîtrisent d'autres langues comme le français continuent "bien entendu" de les utiliser pour aider les voyageurs, a-t-elle ajouté.

Des collaborateurs francophones toujours présents

"La décision concernant les langues utilisées pour les annonces revient à l'exploitant de l'aéroport ou aux compagnies aériennes", a de son côté réagi Nathalie Berchtold, la porte-parole de Swissport. L'entreprise applique donc "les directives de ses clients", a-t-elle ajouté, précisant toutefois qu'il est "toujours possible de trouver un collaborateur francophone", un grand nombre des employés de Swissport parlant le français.

En porte d'embarquement, les vols à destination de pays francophones sont généralement annoncés en français.

En 2024, cet aéroport a accueilli 31,2 millions de passagers, se rapprochant de son record de 2019, avec 31,5 millions de passagers.

(AFP)