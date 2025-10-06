Lundi 6 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Politique

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a démissionné

Publié le 06/10/2025 - 10:12
Mis à jour le 06/10/2025 - 10:12

Alors qu’il avait dévoilé dimanche soir la composition de son gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis ce lundi 6 octobre 2052 sa démission au président de la République Emmanuel Macron. 

Sébatien Lecornu lors de sa venue à Besançon en 2018 pour le sujet coeur de ville © Hélène Loget
Sébatien Lecornu lors de sa venue à Besançon en 2018 pour le sujet coeur de ville © Hélène Loget

Avec 27 jours passés à Matignon, il est le Premier ministre le plus éphémère de l’histoire de la Ve République. Nommé le 9 septembre dernier, Sébastien était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement. Il devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l’Assemblée mais a finalement remis ce lundi sa démission à Emmanuel Macron qui l’a acceptée. 

Dans la foulée, le Rassemblement National a d’ores et déjà appelé à dissoudre l’Assemblée nationale. 

L’ex-Premier ministre devrait s’exprimer à 10h45 ce lundi. 

démission gouvernement premier ministre sébastien lecornu

Publié le 6 octobre à 10h12 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

Besançon
Politique

Municipale 2026 : Laurent Croizier en pourparler avec Ludovic Fagaut

Trois jours après l’annonce officielle de la candidature de Ludovic Fagaut aux élections municipales de 2026, placée sous le signe du rassemblement politique, Laurent Croizier n’a pas tardé à répondre au chef de file de l’opposition bisontine. Le député Modem du Doubs a annoncé dans un communiqué ce samedi 4 octobre 2025 vouloir engager les discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon. 

alliance élections laurent croizier ludovic fagaut municipales 2026
Publié le 4 octobre à 17h39 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales à Besançon : Allenbach “prêt” à soutenir une liste d’union du centre droit de Fagaut

Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté et candidat à l’élection municipale de 2016 et 2020, a rappelé sa position concernant la prochaine échéance électorale à Besançon, suite au lancement de la campagne de Ludovic Fagaut le 1er octobre souhaitant une liste ”d’union” de la droite et des centres.

jean-philippe allenbach les républicains ludovic fagaut mouvement franche-comté municipale 2026 municipale besançon
Publié le 3 octobre à 09h29 par Alexane
Besançon
Politique Société

Commissariat de Planoise : Retailleau pas au courant, la maire de Besançon dénonce un abandon de l’État

VIDÉO • Ce jeudi 2 octobre 2025, la maire de Besançon Anne Vignot a dénoncé un abandon de l'État concernant la construction du commissariat de Planoise après avoir reçu un courrier du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau le 25 septembre dernier. Elle a tenu à convier la presse pour faire part de son mécontentement sur le site de ce qui aurait dû être le futur commissariat. 

anne vignot commissariat état planoise ville de besançon
Publié le 2 octobre à 16h05 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Politique

”Grande écoute” : la députée Dominique Voynet à la rencontre des habitant(e)s 

Dans le cadre de la période de ”grande écoute” qu’elle a lancée et face à l’instabilité politique actuelle, Dominique Voynet, députée écologiste du Doubs, vient à la rencontre des habitant(e)s de sa circonscription les plus éloigné(e)s de sa permanence bisontine les 6, 24 et 27 octobre 2025.

deputee du doubs dominique voynet écologie eelv
Publié le 2 octobre à 15h20 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Prison avec sursis requise contre Jean-Louis Fousseret, ancien maire de Besançon

Huit mois de prison avec sursis ont été requis mercredi 1er octobre 2025 à l'encontre de Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon de 2001 à 2020, et un an avec sursis contre sa collaboratrice de cabinet, Alexandra Cordier, jugés pour détournements de fonds publics et prise illégale d'intérêt.  

alexandra cordier élections jean-louis fousseret licenciement tribunal
Publié le 2 octobre à 08h11 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Ludovic Fagaut officialise sa candidature à la mairie de Besançon pour 2026

Au parc des Glacis, avec la Citadelle en toile de fond, Ludovic Fagaut, chef de file de l’opposition municipale, a annoncé sa candidature aux élections municipales de 2026 ce mercredi 1er octobre, soit 348 ans, jour pour jour, après la décision de Louis XIV de faire de Besançon la capitale de la Franche-Comté, a-t-il rappelé. "Le temps est arrivé : Oui, je suis candidat à la mairie de Besançon", a-t-il déclaré en ouverture d’un discours placé sous le signe de "l’union".

besancon maintenant les républicains ludovic fagaut mairie de besancon municipale 2026
Publié le 1 octobre à 16h23 par Alexane
Besançon
Politique Social

“La pauvreté ne se déplace pas, elle se combat” : La France insoumise défend la boutique Jeanne Antide à Besançon

La section bisontine de La France insoumise (LFI) a réagi, dans un communiqué du 30 septembre 2025, au dernier conseil municipal, après une proposition formulée par les élus Ludovic Fagaut (LR) et Laurent Croizier (Modem) concernant la boutique Jeanne Antide, située dans le quartier Battant à Besançon.

boutique jeanne antide la france insoumise laurent croizier ludovic fagaut municipale 2026 pauvreté précarité
Publié le 30 septembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Politique Social

Quartier Battant : la Boutique Jeanne Antide cristallise les divisions et s’invite dans les municipales à Besançon

Des collectifs d’habitants et de commerçants du quartier Battant à Besançon nous ont envoyé le 27 septembre 2025, un communiqué dénonçant une nouvelle fois les effets de la présence de la Boutique Jeanne Antide (BJA), structure d’accueil social installée rue Battant depuis 1996. Selon eux, le dispositif, "indispensable" mais "sous-dimensionné", contribuerait aujourd’hui à "étouffer le quartier". Un sujet qui divise des élus et qui se fraie une place au coeur de la campagne politique pour l'élection municipale bisontine.

alcool aline chassagne anne vignot battant boutique jeanne antide drogue jeanne antide laurent croizier ludovic fagaut sdf
Publié le 30 septembre à 08h00 par Alexane
France
Politique Société

Sondage – Estimez-vous qu’il est normal qu’un ancien président de la République puisse être condamné à 5 ans de prison comme n’importe qui ?

Suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, à cinq ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire de financement libyen lors de sa campagne présidentielle en 2007, nous nous intéressons à votre avis sur l’incarcération d’un ancien chef de l’Etat. Pour rappel, Jacques Chirac avait été reconnu coupable de détournement de fonds et d'abus de confiance en 2011, mais n’avait pas fait de prison. C’est notre sondage de la semaine…

5
nicolas sarkozy politique sondage
Publié le 4 octobre à 10h31 par Hélène L.

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

23e Absinthiades de Pontarlier : quelle est la meilleure absinthe élue cette année ?
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

L’enseigne "Au Bureau" arrive à Dole
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 9.88
nuageux
le 06/10 à 09h00
Vent
1.28 m/s
Pression
1029 hPa
Humidité
94 %
 