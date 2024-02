Le projet de Maison des femmes pour l’égalité à Besançon se concrétise

Dans le cadre de la future Maison des femmes pour l’égalité qui sera implantée à Besançon, le centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Doubs et Solidarité Femmes organisent l'inauguration de l’association de préfiguration le dimanche 10 mars 2024 au Grand Kursaal de Besançon.

Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Doubs (CIDFF) et Solidarité femmes Besançon s’unissent pour lancer l’association de préfiguration de la Maison des femmes pour l’égalité à Besançon. L’événement inaugural aura lieu le dimanche 10 mars 2024 à partir de 14h30 au Grand Kursaal.

Les organisateurs précisent que la journée sera marquée par une conférence d’Isabelle Lonvis-Rome, ancienne ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Elle partagera son expertise et sa vision sur les enjeux de l’égalité femmes-hommes et présentera son nouveau livre "La fin de l’impunité", sur les violences sexistes et sexuelles.

Cette rencontre sera ensuite suivie d’un échange avec le public, avec la complicité de Mélanie Geoffroy, déléguée départementale pour les Droits des femmes et à l’égalité. Des interventions des deux associations organisatrices, ainsi que de la maire de Besançon, Anne Vignot, viendront ponctuer cet événement.

La journée se clôturera à 17h par le Cabaret Lip, un spectacle féministe et engagé de la compagnie l’Occasion.

La première étape d’un projet collectif

Pour les organisateurs, plus qu’un simple événement, cette inauguration est une invitation à "se mobiliser collectivement pour permettre à chaque femme d’accéder à ses droits et s’épanouir librement". Jusqu’à l’ouverture de la Maison des femmes pour l’égalité, l’association de préfiguration proposera rencontres et événements pour continuer à organiser et à présenter les missions de ce futur lieu.

La Maison des femmes pour l’égalité, qu’est-ce que c’est ?