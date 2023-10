Le Racing Besançon s’impose à Colmar

Dans un match disputé, les Bisontins sont revenus avec les trois points de Colmar et sont désormais 10e au classement avec 10 points.

SR Colmar - Racing Besançon - 1-2

Les Racingmen sont très bien entrés dans la partie en trouvant le chemin des filets grâce à Gouletquer avant le quart d’heure de jeu (13e). Au cours d’une première période maitrisée, les Bisontins ont pris un peu d’avance au score grâce à Blé qui a fait passer le score à 0-2 à la 27e minute de jeu. De quoi permettre aux Bisontins de rentrer aux vestiaires avec un minimum de sérénité.

Le second acte a été plus partagé et les Colmariens ont semé le doute dans la tête du Racing lorsque Belhameur réduisait le score en fin de rencontre (1-2, 88e). Mais les Bisontins ont tenu bon jusque dans les derniers instants pour ramener ces trois points de la victoire.