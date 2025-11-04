Le secrétaire de la section PS de Besançon démissionne et pointe des ”comportements problématiques”

Joachim Taïeb, secrétaire de la section du Parti socialiste de Besançon agglomération depuis juin 2025, a annoncé sa démission dans un courriel adressé à l’ensemble des militants socialistes locaux. Dans ce message, il évoque des difficultés internes et des comportements qu’il juge "problématiques", tout en affirmant rester adhérent du parti.

Dans son mail envoyé depuis son adresse personnelle, Joachim Taïeb explique : "Je voulais, par ce message, vous signifier ma démission du secrétariat de section de Besançon agglomération. Je l’envoie depuis mon adresse mail personnelle, n’ayant pu, depuis mon élection en juin 2025, avoir accès à la boîte mail de la section."

Élu quelques mois plus tôt, il rappelle être arrivé au Parti socialiste en 2020, d’abord au sein des Jeunes Socialistes, avant de rejoindre la fédération du Doubs en 2024. Il dit avoir accepté sa candidature au poste de secrétaire de section "pour contribuer à l’animation de la section avec une échéance électorale de première importance".

Des "comportements problématiques" au sein de la fédération

Dans son message, l’élu local dénonce des difficultés rencontrées depuis son élection, évoquant notamment "des circonstances et des comportements internes à notre fédération [qui] se sont intensifiés jusqu’à un stade que j’ai jugé trop grave et problématique pour continuer".

Sans citer de nom, il déplore "des blocages et coups de frein afin de récupérer l’ensemble des prérogatives et outils qui permettent à un secrétaire de section d’exercer dûment ses fonctions". Joachim Taïeb écrit avoir pris du temps pour "mettre des mots sur des situations et des comportements" qu’il n’avait "jamais connus en cinq années de militantisme", évoquant "des comportements injustifiables" et "des méthodes fondées sur la mise sous tension permanente".

Un appel à un militantisme "sain et épanouissant”

Dans un ton mêlant fermeté et attachement au parti, le militant cite Léon Blum : "Le socialisme a vocation à infuser la société par ses victoires électorales [...] mais aussi et surtout par ce que Blum appelle 'le socialisme des comportements'."

Joachim Taïeb affirme avoir tenté de signaler ces dysfonctionnements : "J’ai bien sûr fait remonter ces comportements en cherchant un échange franc et sincère […] mais sans la moindre attention en retour."

Face à ce qu’il décrit comme une "indifférence totale", il déclare avoir choisi de "ne pas poursuivre des échanges qui n’en ont jamais été”. Il adresse enfin un message de soutien aux militants : "Je souhaite beaucoup de courage à tous ceux et celles qui se taisent souvent par peur."

Un départ sans rupture avec le Parti socialiste

Malgré cette démission, Joachim Taïeb insiste sur son attachement à la section et à la fédération du Doubs : "Je reste bien sûr adhérent de notre belle section et fédération et je suis certain que nous pourrons créer ensemble à l’avenir un cadre de militantisme sain et épanouissant."

L’ancien secrétaire conclut en remerciant les militants pour "les discussions engagées" et "les moments militants organisés en équipe avec beaucoup de passion et de bonne humeur".