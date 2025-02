Le showroom Square Concept déménage en coeur de ville à Besançon

C’est une nouvelle page qui se tourne pour l’entreprise Square Concept. Après 18 ans implanté rue Victor Hugo à Besançon, le showroom va déménager à quelques dizaines de mètres, rue des Granges, dans les anciens locaux de la Galerie contemporaine, avec des nouveautés et dans un lieu plus grand. Objectif : mettre davantage en valeur tous les services proposés par l’équipe de Leslie Cury. Ouverture prévue début mars 2025.

Ce déménagement rue des Granges a pour but de permettre à Square Concept de renforcer sa présence au cœur de Besançon et d'offrir à sa clientèle un espace repensé, alliant showroom et bureau d'étude, pour une expérience client plus enrichie.

Dans ce nouvel écrin de 175 m2, sous la direction de Leslie Cury, gérante et décoratrice d'intérieur, l'équipe de techniciens de Square propose de réaliser des projets sur mesure pour aménager tous types d'intérieurs, tant pour les particuliers que pour les professionnels grâce à l’installation d’une partie de son bureau d’étude (la première partie a ouvert il y a 18 mois au 1 rue Péclet).

L’expertise de Square Concept s'étend de l'agencement de bureaux et d'espaces commerciaux à la décoration de maisons et d’appartements chez les particuliers, alliant savoir-faire technique et sens aigu du design. Square Concept a d’ailleurs de nombreuses réalisations prestigieuses à son actif comme pour Archeon Medical, Pixie Medical, les restaurants Le Saint-Cerf rue Mégevand et Les Gamins rue Pasteur ou encore Artefact, rue Bersot. ”On s’adapte à tous les budgets, à toutes les envies pour des projets réalisés sur mesure”, souligne Leslie Cury, ”on vous accueille du lundi au jeudi dans notre showroom pour des rendez-vous exclusifs, consacrés à la réalisation de vos projets”.

”On a arrêté d’aller au salon Maison & Objets comme tout le monde”

Le cœur de métier de Square Concept reste le mobilier design. Ainsi, le showroom offrira une sélection éclectique de pièces provenant de marques que l’on ne trouve pas partout pour habiller les intérieurs. ”On a décidé de ne plus proposer de petits objets et de miser davantage sur des produits plus volumineux tels que des canapés, des meubles, etc.”, nous précise Leslie Cury, qui souhaite, par la même occasion, changer la direction de marques.

”Cette année, on a fait le choix drastique d’aller chercher des idées plus loin en arrêtant, par exemple, d’aller au salon Maison et Objets comme tout le monde et préférer des salons tels que 3 Days of design à Copenhague ou le salon de Milan pour trouver les perles rares”, nous dit-elle. Parmi les marques à découvrir dans le nouveau Square Concept : Zanotta, Pulpo, Moustache, Oscar Zieta, mais aussi Moroso, Hay, DLW, JLD à venir…

Une équipe passionnée

Depuis le développement de son activité d’aménagement intérieur puis de l’ouverture de son premier bureau d’étude, Leslie Cury s’est entourée d’une équipe solide, de techniciens passionnés, dont Sébastien Descamps, au sein de l'entreprise depuis 17 ans et spécialisé dans l’acoustique, Jérôme Ulas, collaborateur depuis 3 ans, ainsi que Juliette, dernière arrivée en octobre 2024, mais aussi une quinzaine de prestataires locaux... (et Boubouille, spécialiste des câlins et autres ronronnements bien-être au bureau d'étude - voir photos).

Infos +

Le nouveau showroom Square Concept et son bureau d’étude seront ouverts du lundi au jeudi uniquement sur rendez-vous.

Le showroom sera ouvert au grand public les vendredi et samedi de 10h à 19h.

Infos pratiques