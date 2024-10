Le sport et la culture comme thèmes de la rentrée Politique de Besançon Maintenant

Jeudi 10 octobre, Ludovic Fagaut et les élus du groupe Besançon Maintenant ont marqué leur rentrée politique autour des thèmes du sport et de la culture dans la salle Courbet de Besançon. La soirée a été ouverte par l’intervention d’un expert, membre du Comité International Olympique ambassadeur Paris 2024, Éric Monnin, qui a présenté les enjeux et perspectives liés à l'après-JO.