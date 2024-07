Le Tour Alternatiba sensibilise "joyeusement" sur le thème de l’eau à Besançon

Une soixantaine de cyclistes bisontines et bisontins a accompagné l’arrivée du Tour Alternatiba à Besançon ce samedi 13 juillet 2024, de la gare Viotte au centre ville. Le reste de la journée a été ponctué par un village associatif, un spectacle, une conférence et concert place Granvelle.

En provenance de Combeaufontaine, les cyclistes du Tour Alternatiba ont fait étape dans la capitale comtoise ce samedi 13 juillet. C’est un périple cycliste de plus de 5.500 kilomètres, qui a débuté à Nantes le 2 juin et qui se terminera à Marseille le 04 octobre.

Une quinzaine de militantes et militants écologistes réalise ce Tour de France à bord de triplettes et quadruplettes, des vélos de trois à quatre places.

Le Tour Alternatiba 2024 cherche à obtenir une mobilisation la plus massive possible autour des initiatives collectives d’adaptation et de transformation concrète de nos territoires face au dérèglement climatique, réalisées directement par les citoyennes et les citoyens.

L’eau, enjeu de taille

Sécheresses, pollutions des rivières, conflits d’usage et gaspillage... Les tensions autour de l’eau "se font déjà sentir et les mobilisations en cours sur cette thématique nous engagent à maintenir le sujet au cœur des discussions afin d’obtenir des avancées sur notre territoire" avance Alternatiba Besançon.

C’est pourquoi l’association a organisé un village des initiatives avec une dizaine d’associations telles que Eau’dyssée, Les Ami.e.s de la Confédération Paysanne, SOS Loue et Rivières Comtoises, Terre de Liens, les Jardins des Vaîtes, etc.

L’évènement s’est poursuivi avec le spectacle Sympoiesis : l'histoire d'une plante d'intérieur et avec une conférence "La stratégie d'Alternatiba face au défi du dérèglement climatique". La soirée s’est terminée dans une ambiance festive avec buvette, concert et DJ set.