Le trail de Montfaucon revient avec des nouveautés

Le trail de Montfaucon est reconduit pour une 9ème édition en 2024, conservant sa date historique du 1er mai. Au total quatre parcours trail seront proposés ainsi q'un parcours de marche nordique et une course jeunes. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.

L'événement, qui rassemble des passionnés de course à pied, adeptes de la nature et défenseurs de la solidarité, soutiendra, cette année, deux causes d'une importance capitale. Le Centre de ressources pour déficients visuels de Salins de Bregille et l'association Sourire à la vie.

Pour les organisateurs, le trail de Monfaucon est "bien plus qu'une simple course à pied ; il incarne l'esprit de générosité et d'unité". Les participants auront ainsi l'occasion de "relever des défis, de se dépasser et de partager des moments inoubliables, tout en contribuant à un changement positif dans notre communauté".

Plusieurs parcours seront proposés :

Un trail de 28 km, destiné principalement aux sportifs aguerris.

Un trail de 18 km, accessible aux trailers qui s’entraînent régulièrement.

Un trail de 11 km, davantage accessible aux sportifs occasionnels ou aux coureurs souhaitant effectuer une distance plus courte.

Un parcours d’environ 11 km de marche nordique.

Un trail de 6 km, destiné aux coureurs de courtes distances et aux jeunes adolescents.

Un parcours spécifique de 2 km, destiné aux jeunes enfants et à leurs accompagnateurs.

Pour cette année 2024, quelques changements sont à noter. De nouveaux parcours, de l’écriture et de la lecture en braille, de la memory tactile, un chemin sensoriel et de nombreuses autres activités pour tous les âges.

Ce trail s’organise dans le cadre de la licence professionnelle métiers du marketing opérationnel de 3 étudiants (Élisa Détouillon, Kilian Guinchard et Valentin Gérome), en collaboration avec les étudiants de PAISP, les lycéennes de terminales ST2S et les bénévoles des différentes associations de la commune de Monfaucon.

