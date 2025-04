Un stage inclusif organisé dans le Doubs pour un jeune amputé de 14 ans

L’EFFA organise des stages sportifs qui permettent aux joueurs amputés de s’entraîner et d'améliorer leur jeu. La prochaine session de stage, qui se déroulera à Montfaucon avec le club de foot Montfaucon Morre Gennes La Vèze, est dédiée à Toine, jeune footballeur amputé de 14 ans.

Les fonds récoltés au cours de ce week-end lui permettront de financer sa participation au "Junior Camp 2025 – amputee football" un événement sportif qui rassemble chaque année de jeunes amputés originaires de différents pays d'Europe autour de la pratique du football. Cette année, la manifestation se déroulera au mois d'août, en Roumanie.

Toine, jeune footballeur de 14 ans avec "des rêves plein la tête"

Originaire de la région, Toine a toujours été un grand passionné de foot. Le jeune garçon a "un plaisir fou à chausser les crampons quelles que soient les conditions". Atteint d'une agénésie congénitale, Toine s'entraîne régulièrement avec des joueurs valides ou amputés avec lesquels il partage sa passion du ballon rond. Comme tous les jeunes de son âge, Toine a des rêves. Il compte notamment participer au "Junior Camp – amputee football, qui a rassemblé l’année dernière près de 110 jeunes amputés autour de la pratique du football." C'est pour financer ce projet que l'EFFA organise ce stage solidaire au stade de Montfaucon, les 19 et 20 avril prochains. L'EFFA sera accueillie par le FC Montfaucon Morre Gennes La Vèze, du nom de 4 villages situés près de Besançon.

Depuis la rencontre qui avait eu lieu l'année dernière à Gennes, "les ponts bâtis entre l’EFFA, le jeune adolescent et les clubs de foot de sa région sont très forts".

Alexandre Contoz, responsable des partenariats au FC Montfaucon Morre Gennes La Vèze, peut en témoigner : "Nous recevons l’EFFA et Toine pour la 2ème année au sein du club et lorsque nous avons fait leur rencontre en 2024 nous avons tous pris une bonne claque sur le plan humain et sur le plan sportif. Je me souviens du moment où nous les avons vu sortir du vestiaire, c’était très fort. Et encore plus lorsqu’ils ont commencé à jouer, leur jeu est bluffant de vitesse et d’intensité physique".

Un bel engagement de la part du FC Montfaucon Morre Gennes La Vèze

Alexandre Contoz et le club de foot précisent que "cela leur tenait à cœur cette année de proposer un vrai temps d’échange avec les parents, les enfants et les partenaires du club. Il est primordial pour nous de faire tomber les barrières autour du handicap, de parler d’inclusion et de s’appuyer sur ce formidable vecteur qu’est le sport pour cela".

Des propos qui montrent clairement que le club local se bat pour une vision engagée et inclusive du football.

Un élan de solidarité et d'inclusion autour de Toine

Ce stage solidaire, dédié à Toine, a également pour objectif de sensibiliser le grand public à la situation du handicap dans le milieu du sport.

L'EFFA déclare qu'un "très bel élan se déploie autour de Toine et de l’équipe française de football pour amputés. Nous pouvons espérer qu’il retentira fortement auprès des élus, responsables d’associations sportives ou représentants de la Ligue de football qui seront invités à cette occasion pour se faire le relais d’une pratique qui a encore quelques lignes blanches à franchir pour se hisser au rang des disciplines reconnues !"

L'équipe conclut en disant qu'à travers Toine et l’EFFA, "c’est bien entendu la question de l’inclusion qui se pose. Si la Fédération Française de Football compte actuellement plus de 2 millions de licenciés, dont une moitié de mineurs (U6 à U17) et quelques 13 000 clubs de football, il n’existe aucune structure capable d’accueillir un jeune amputé. C’est pourquoi, à l’image du foot-fauteuil, du cécifoot, du foot mal-marchants ou encore du football sourds, l’EFFA mène son combat pour avoir sa propre fédération."

Infos +

AU PROGRAMME / Stade Municipal de Montfaucon

Samedi 19 avril

9h30-12h : entraînement des joueurs de l’EFFA

15h30-16h : causerie avant match

17h-18h : match contre les U15 du FC Montfaucon

18h30-19h : temps d’échange

19h-19h30 : débriefing après match

Dimanche 20 avril