Les Badgers, 40 ans de baseball à Besançon

QUOI DE NEUF À BESAC ? • Créé en 1984, le club de baseball des Badgers fête cette année son 40e anniversaire et vient d’inaugurer son nouveau terrain à la Malcombe de Besançon. C’est le sujet de notre rubrique Quoi de neuf à Besac ? de ce mois d'avril 2024 avec Freddy Torrealba le président du club des Badgers de Besançon et coach de l’équipe senior.

Les sports issus des États-Unis prennent de l’ampleur en France. On l’a vu dernièrement avec la finale du Superbowl qui est de plus en plus suivie dans l’Hexagone. À Besançon, le foot US a déjà sa propre équipe (Les Bisons). Mais une autre discipline, le baseball est également présent dans la capitale comtoise depuis bientôt 40 ans.

Créé en 1984, le club qui compte une quarantaine de licenciés s’apprête en effet à fêter cette année son 40e anniversaire et vient pour l’occasion d’inaugurer son nouveau terrain de baseball. Nous avons à cette occasion rencontré Freddy Torrealba, le président du club des Badgers, qui est revenu pour nous sur l’histoire et le fonctionnement du club.

Le nom "Badgers" a été choisi par le fondateur du club qui était fan de l’équipe de baseball de Los Angeles "les Dodgers". Il voulait que le nom de l’équipe bisontine sonne de la même manière tout en comprenant une référence directe à la ville de Besançon. Il garde alors le B de Besançon pour en faire le nom "Badgers" qui signifie blaireau (badger en anglais), trouvant par là même la mascotte de l'équipe.

Un nouveau "diamant"

L’ancien terrain ayant été détruit en 2021 par la Ville de Besançon pour y construire un bassin d’orage, il a fallu trouver un autre lieu pour implanter le nouveau. Dans leur malheur, les Badgers y ont cependant vu l’occasion d’optimiser l’emplacement de leur nouveau "diamant" (forme d'un terrain de baseball) en choisissant une meilleure orientation par rapport au soleil.

À Besançon, le baseball ou le softball qui possède une balle plus grosse, a la particularité d’être une discipline mixte. Hommes et femmes peuvent donc jouer ensemble au sein d’une même équipe dans ce sport qui se veut d’ailleurs accessible à beaucoup de monde comme nous l’explique Freddy Torrealba dans notre vidéo Quoi de neuf à Besac ?

Évoluant actuellement en régional 1 et malgré leurs bons résultats, les Badgers ne peuvent prétendre à jouer à un échelon supérieur faute de posséder un effectif suffisant. L’équipe recherche donc activement de nouveaux joueurs et espère que ce nouveau terrain lui permettra de gagner en visibilité et pourquoi pas de faire naître de nouvelles vocations… Alors, prêt à enchaîner les home run ?

Badgers Besançon