Les étudiants de l’ESTM PIGIER ont fait leur rentrée !

Tous ces étudiants, pour certains fraichement diplômés d’un premier cursus, pour d’autres en réorientation ou en reconversion professionnelle, ont souhaité poursuivre leurs études en apprentissage au sein des écoles de commerce ESTM PIGIER BESANCON, situées au 20 rue Gambetta. Inscrits en formation allant du niveau BAC ou BAC+5 dans les domaines du tertiaire (immobilier, banque & assurance, marketing, commerce, vente, communication, RH, administratif et secrétariat médical), les étudiants se sont tous retrouvés le temps d’une journée au Grand Kursaal pour commencer dignement leur année !

Au programme de ce premier jour : intégration, présentation de l’équipe encadrante et de leurs 75 formateurs professionnels, séminaire axé sur le management exigeant ET bienveillant suivi d’une soirée d’intégration organisée par le Bureau des Etudiants.

Faciliter l’intégration des apprenants

Il est essentiel pour les écoles ESTM PIGIER de faciliter l’intégration de ses apprenants en les sensibilisant aux règles de savoir-vivre et de savoir être, à prendre confiance en eux et à faire confiance aux autres, en s’intéressant et en s’impliquant dans la vie de l’entreprise pour apporter sereinement et durablement sa pierre à l’édifice.

Pour que ce message soit encore plus ancré, les écoles se sont associées à Impulsion Consulting afin de proposer un séminaire - concert – live exceptionnel à tous les nouveaux entrants par le biais de la méthode Exilliance. Pour reprendre les mots du président fondateur Frédéric Vandewalle, Exilliance c’est "2h45 de conférence musicale dans le but de partager la conception d’équilibre de l’exigence et de la bienveillance, pour défendre l’empathie plutôt que l’égocentrisme, la solidarité plutôt que l’indifférence, et se sensibiliser à l’exemplarité et à l’effort en faisant bouger près de 500 étudiants à l’unisson."

Car oui, l’alternance n’est pas un long fleuve tranquille : il faut combiner formation théorique d’un diplôme reconnu par l’Etat, travailler et rendre ses dossiers pédagogiques tout en étant productif en entreprise et offrir une plus-value à son employeur. C’est aussi une source incroyable de savoirs, d’autonomie notamment grâce au salaire, de responsabilités grâce à la formation entreprise et d’épanouissement personnel & professionnel.

Et vous, vous n’avez pas encore trouvé votre voie pour la rentrée ?

Vos vœux ParcourSup n’ont pas été validés ? N’hésitez plus, quelques places sont encore disponibles dans les domaines du secrétariat médical, de la vente et du commerce, de l’assurance et du marketing – de BAC à BAC+3 et plus d’une trentaine d’offres d’emploi en alternance vous attendent !

Pourquoi choisir les écoles ESTM PIGIER pour votre poursuite d’études ?

Parce que les écoles ESTM Pigier accueillent leurs élèves dans des locaux neufs, chaleureux et connectés rappelant l’univers de l’entreprise.

Parce que les étudiants de l’ESTM et Pigier trouvent du travail en sortant de l’école : depuis plus de 20 ans, les écoles ont pour mission de former les étudiants et de favoriser leur employabilité. À l’issue des formations des écoles ESTM et Pigier, 89% des étudiants trouvent un emploi dans les 6 mois après l’obtention de leur diplôme. Ce taux d’insertion s’explique par la qualité des formations et à la notoriété des écoles dans les entreprises.

Pour profiter de ses réseaux d’écoles nationaux et internationaux tels que Scholis en partenariat avec l’ESTM et le groupe Eduservices lié à Pigier.

Pour profiter de son grand réseau d’entreprises locales : les écoles ESTM et Pigier ne comptent pas moins de 3.326 entreprises partenaires en Bourgogne Franche-Comté ! Un réseau d’entreprises créé depuis plus de 20 ans !

Parce que les écoles ESTM Pigier prennent soin de leurs étudiants pendant leur parcours : Tout au long de leur formation, les étudiants de niveau BAC, BTS, Bac+2, Bac+3 et Bac +5 bénéficient d’un suivi entre l’école et l’entreprise avec une grille de compétences… très appréciée des étudiants et de leurs tuteurs !

Les apprenants peuvent également adhérer au Bureau des Etudiants et profiter de moments conviviaux et festifs tout au long de l’année.

Infos +

Les écoles ESTM et Pigier comptent trois labels qualité propres à la formation :