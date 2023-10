Les films à voir dans les cinémas de Besançon pour Halloween

Envie de frissons sur grand écran dans les salles obscures pour Halloween ? Découvrez une sélection de films qui donnent la chair de poule et sont à l’affiche des cinémas Mégarama Beaux-Arts, École Valentin et au cinéma Victor Hugo à Besançon.

Mégarama École Valentin

La nonne : la malédiction

1956, France. Un prêtre est assassiné, un mal se propage et sœur Irene se retrouve à nouveau face à face avec la force malveillante de Valak, la nonne démoniaque.

Horreur, Mystère, Thriller (interdit aux - de 12 ans)

Réalisation : Michael Chaves

Acteurs : Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell, Bonnie Aarons

Sortie : 13/09/2023

L’exorciste - dévotion

Victor Fielding a perdu sa femme encore enceinte lors d'un tremblement de terre en Haiti 12 ans plus tôt. Depuis, il élève seul leur fille Angela qui a vu le jour malgré cette terrible catastrophe. Mais quand Angela et son amie Katherine, disparaissent dans les bois, pour n'en revenir que trois jours plus tard totalement amnésiques, une série d'évènements plus atroces les uns que les autres va confronter Victor à la quintessence du mal. Totalement désemparé il va essayer de retrouver la seule personne encore en vie qui ait assisté à ce genre d'atrocités : Chris MacNeil.

Horreur, Thriller (interdit aux - de 12 ans)

Réalisation : David Gordon Green

Acteurs : Leslie Odom Jr., Ellen Burstyn, Linda Blair, Ann Dowd, Jennifer Nettles, Lidya Jewett, Raphael Sbarge, Okwui Okpokwasili, Norbert Leo Butz

Sortie : 11/10/2023

Saw X

Dans l'espoir d'une guérison miraculeuse, John Kramer se rend au Mexique pour une procédure médicale risquée et expérimentale, pour découvrir que toute l'opération est une arnaque visant à escroquer les plus vulnérables. Armé d'un nouvel objectif, le tristement célèbre tueur en série utilise des pièges dérangés et ingénieux pour renverser la situation contre les escrocs.

Horreur, Thriller (interdit aux - de 16 ans)

Réalisation : Kevin Greutert

Acteurs : Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Renata Vaca

Sortie : 25/10/2023

Five nights at Freddy’s (avant-première le 31 octobre 2023)

Un groupe d'animaux animatroniques interprète des chansons pour enfants le jour et fait des razzias meurtrières la nuit. Adaptation du jeu vidéo "Five Nights at Freddy's", au croisement du Survival Horror - action - stratégie.

Horreur, Thriller (interdit aux - de 12 ans)

Réalisation : Emma Tammi

Acteurs : Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Piper Rubio, Matthew Lillard

Sortie : 8 novembre 2023

Mégarama Beaux-Arts

Une nuit en enfer (le 31 octobre à 20h)

Le cinéma Mégarama Beaux-Arts à Besançon organise comme chaque semaine les Lundis PopCorn. Mais pour Halloween, ce sera exceptionnellement le mardi 31 octobre avec le film culte Une nuit en enfer de Robert Rodriguez avec George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis et Ernest Liu.

Deux criminels prennent une famille en otage près de la frontière mexicaine, après une cavale particulièrement sanglante durant laquelle ils ont tué un policier et kidnappé l’employée d’une banque. Leur fuite vers le Mexique les conduit finalement dans un bar en plein désert, où un contact leur à donné rendez-vous. Le «?Titty Twister?», un repaire de motards ouvert toute la nuit, va s'avérer être une antre cauchemardesque…

Horreur, Fantastique, Action, Thriller, Crime, Policier (interdit aux - de 16 ans)

Réalisation : Robert Rodriguez

Acteurs : George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Ernest Liu

Sortie : 26/06/1996

Infos et réservation : www.ticketingcine.fr

Cinéma Victor Hugo Besançon

Anatomie d’une chute

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte...