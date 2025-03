Les menus des cantines à Besançon (du 17 au 21 mars 2025)

Le 14 mars dernier, l'université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a fait son entrée pour la première fois dans le classement thématique QS World University Rankings by Subject 2025. Un classement qualifié de "référence mondiale en matière d'évaluation universitaire" par l’UMLP qui se distingue dans deux disciplines : en "Physique et astronomie" dans la tranche 601-675 et en "Médecine" en 701-850.