Les Reines de la route : Honorine, conductrice de Haute-Saône, au cœur de la nouvelle saison

La chaîne 6Ter lancera une nouvelle saison inédite de son programme Les Reines de la route le 15 janvier 2026 à 21h10. Cette édition mettra en lumière plusieurs conductrices de poids lourds confrontées à des conditions hivernales extrêmes, parmi lesquelles Honorine, 32 ans, originaire de la Haute-Saône et surnommée dans l’émission ”La Bouillonnante”...

Le programme rappelle le déséquilibre persistant dans la profession. ”Parmi les 300.000 conducteurs de poids lourds en France, seulement 5 % sont des femmes”, indique le communiqué du groupe M6. Dans ”ce secteur dominé par les hommes, elles ont décidé de s’imposer par leur compétence et leur détermination”.

Pour cette nouvelle saison, les difficultés s’intensifient : ”le défi change de dimension : l’hiver s’invite sur la route”. Les participantes doivent faire face à neige, verglas, brouillard givrant et pentes redoutables, une combinaison qui ”multiplie les risques par dix”.

Honorine, une conductrice confrontée aux routes les plus froides de France

Parmi les profils suivis, Honorine occupe une place centrale. Chaque jour, elle assure le transport de verre, exigeant une précision extrême sur les routes les plus froides de France, précise le texte.

Elle conduit un camion-remorque dans le Doubs, l’un des départements les plus froids de France. Forte de neuf ans de permis et d’une reconversion après un accident, elle reste profondément attachée à son métier.

Une conduite exigeante et millimétrée

Le transport de matériaux fragiles impose une rigueur constante. ”Sa remorque transporte des produits en verre, ce qui exige une concentration extrême et une conduite d’une précision chirurgicale pour éviter la casse, surtout quand les routes sont glissantes”, souligne le communiqué.

Malgré ces contraintes, Honorine apprécie les conditions difficiles. ”Elle adore les routes sinueuses et les conditions changeantes : neige, verglas ou nids-de-poule, chaque trajet est un défi”. Décrite comme ”audacieuse et rigoureuse”, elle ”jongle entre prudence et rythme soutenu”.

Le Groupe M6 résume l’esprit de cette nouvelle saison en mettant en avant la détermination des participantes : ”elles sont courageuses, déterminées et tout-terrain”. Les Reines de la route proposera ainsi, dès le 15 janvier 2026 sur 6Ter, une immersion dans le quotidien de conductrices de poids lourds confrontées aux défis de l’hiver.