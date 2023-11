Les travaux sur les routes du Doubs du 13 au 17 novembre 2023

Dans le cadre de l'action "Et si on se comptait", initiée par Vélocité, une soixantaine de personnes se sont réunies sur l'esplanade du Château à Montbéliard samedi 21 octobre 2023. Le but, démontrer que les personnes sont "de plus en plus nombreuses à se déplacer à vélo". Objectif final : convaincre les élus de se pencher davantage sur les aménagements cyclables, à l'approche du budget annuel.