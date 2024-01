L’ESBF veut récidiver ce mercredi face à Saint-Amand

LBE : ESBF - Saint Amand, mercredi 17 janvier à 20h au palais des sports de Besançon

On prend les mêmes et on recommence ? Il y a une dizaine de jours, l’ESBF éliminait Saint-Amand de la coupe de France pour accéder aux quarts de finale de la compétition, non sans mal (29-29, puis 12-11 TAB). Face au 12e du classement, l’ESBF devra récidiver ce mercredi mais dans le cadre du championnat cette fois.

Toujours à trois points du top 5 européen, l’ESBF doit "absolument gagner demain soir face à Saint-Amand" dixit son capitaine Sébastien Mizoule. Pour cela, son équipe devra "mettre les mêmes ingrédients que face à Metz" à savoir de la rigueur défensive "tout en étant plus performant offensivement".

D’autant plus que cette fois, les Bisontines ne disposeront pas de séance de tirs au but pour les départager en cas d’égalité comme ce fut le cas en coupe de France. Il sera donc d’autant plus important d’aborder la rencontre de la bonne façon en prenant rapidement les devants. "On n'a pas le droit à l’erreur, on va jouer avec un peu de pression" a reconnu le technicien bisontin. Son groupe est prévenu, le droit à l’erreur ne sera pas permis ce mercredi soir.