L’expertise des collaborateurs de l’Urssaf pour aider les étudiants

Pour la 4e année consécutive, l’Urssaf Franche-Comté renouvelle son souhait d’accompagner des étudiants dans leur année universitaire à travers son dispositif de mentorat, mené avec l’UFR SJEPG. Les nouveaux binômes collaborateurs mentors et étudiants se sont retrouvée lors d’un speed-meeting le 8 octobre 2024.

L’Urssaf Franche-Comté et l’UFR SJEPG se sont associés pour lancer le mentorat au profit des étudiants de Franche-Comté. Le principe : mettre à disposition, gratuitement et pendant le temps de travail, l’expertise et l’expérience professionnelle de nos collaborateurs pour apporter leur aide, leurs conseils dans la construction, la concrétisation de leur projet professionnel et/ou la constitution d’un réseau aux étudiants.

"Cette expérience me permet de garder un lien avec la préoccupation des jeunes et leurs besoins en matière d'employabilité. Et cela permet de faire connaître l'Urssaf autrement. Cela fait quatre ans que je participe avec plaisir à cette expérience", précise une collaboratrice mentor.

Pour les étudiants, le mentorat leur apporte :

un accompagnement dans la compréhension des cours,

des conseils sur leur orientation,

une meilleure connaissance du monde du travail,

un élargissement de leur réseau professionnel.

C’est une manière pour les collaborateurs mentors de :