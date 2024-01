Loi immigration : un nouveau rassemblement prévu dimanche à Besançon

"Ce dimanche 14 janvier et le 21 janvier prochain, nous serons nombreuses et nombreux à manifester, à Besançon et dans toute la France, pour dénoncer le vote de la loi Asile-Immigration. Un projet de loi discriminatoire, rédigé sous la dictée des droites et de l’extrême-droite", écrivait la semaine dernière Kévin Bertagnoli, président du Groupe Génération-s, Social, Ecologie, Démocratie et adjoint en charge de la démocratie Participative et de la participation citoyenne.

Des rassemblements sont attendus un peu partout en France ce dimanche. Pour rappel, la loi est actuellement examinée par le Conseil constitutionnel. Ce dernier rendra sa décision sur la régularité ou non du texte le 25 janvier 2024…