Ludovic, éboueur star des réseaux sociaux, passe en Franche-Comté pour une grande opération nettoyage

Après avoir sillonné les villes de Paris à Marseille avec son roule sac au bord de la N7 et ramassé 15 tonnes de déchets, Ludovic se lance un nouveau défi pour 2024 : Le Tour de France des Régions. Il s’agit d’une initiative partant à la découverte des acteurs locaux qui œuvrent pour un environnement plus sain et durable. Cette tournée vise à mettre en lumière les efforts des entreprises, des associations et des individus qui contribuent à la préservation des régions.

Ce Tour s’engage à rencontrer ces personnalités locales qui agissent pour l’environnement en mettant en avant leurs actions concrètes pour un monde plus propre, mais ce n’est pas tout : le Tour souhaite également sensibiliser le grand public. Des événements sont organisés pour informer et éduquer les citoyens sur les enjeux environnementaux.

Étape en Franche-Comté du 4 au 8 mars

Avec le soutien du Crédit Agricole Franche-Comté, l’étape de la Franche-Comté est une séquence de ramassages des déchets abandonnés qui commence à Belfort pour se terminer à Besançon. Chaque “spéciale” va offrir son lot de défis de ramassage de déchets abandonnés mettant à l'épreuve l’engagement et la résilience des ramasseurs. C’est un événement écologique qui rend visible les invisibles de la propreté qui agissent au quotidien dans nos villes et nos campagnes.

Pour inciter au recyclage, l'application mobile ZeLoop, partenaire de l'association, propose à ses utilisateurs un challenge national de collecte des déchets avec à la clé 2 places aux Eurockéennes offerte par le Crédit Agricole Franche-Comté. ”Notre démarche est placée sous le signe de l’humilité. Notre volonté est de mettre en lumière tous ceux qui agissent pour la planète et de les accompagner là où ils veulent aller”, indique Franck Bertrand, directeur général du Crédit Agricole Franche-Comté.

Infos +

Ludovic est éboueur à Paris de profession. Auteur du compte @ludovicf_off sur TikTok qui réunit une communauté de plus de 300.000 abonnés et multipliant les initiatives pour collecter les déchets dans les rues de Paris, il est devenu une voix influente en faveur de l’écologie. Une vie dédiée à la planète qu’il relate dans son livre Plus tard, tu seras éboueur, publié le 31 août 2022. Porte-parole de l’environnement, Ludovic se lance dans des actions sans cesse plus ambitieuses pour sensibiliser et rassembler autour de cette cause commune.