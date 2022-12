L’Université de Franche-Comté célèbre ses 600 ans d’existence

Le 21 novembre 1422, le Pape Martin V autorisait la fondation d’une université à Dole qui sera officiellement créée le 21 Jun 1423 par Philippe le Bon, Duc de Bourgogne. Six siècles plus tard, alors qu’elle a officiellement pris place à Besançon depuis 1691, l’Université de Franche-Comté est désormais l’une des dix plus vieilles universités de France et s’apprête à célébrer ses 600 ans d’existence.

Pour la présidente de l’Université de Franche-Comté, Macha Woronoff, ce 600e anniversaire sera l’occasion de célébrer le "rôle majeur et moteur de notre université qui contribue largement à l’attractivité et au rayonnement de notre territoire franc comtois".

Exigence culturelle et dimension collective

La présidente a tenu a rappeler que l’UFC était une actrice à la fois "économique, culturelle, intellectuelle, social et sociétal" pour le territoire et qu’elle ne souhaitait pas que "l’université ne s’adresse qu’à elle-même, nous voulons au contraire que ces 600 ans soit un grand moment de partage avec toute la population".

Rendre les francs-comtois fiers de leur université

Si le programme se veut participatif et est donc toujours en cours d’élaboration, il en ressort que les célébrations prendront notamment la forme de diverses expositions, colloques scientifiques et historiques afin "d’attirer la population sur des événements à la fois culturels, festifs et intéressants". Pour cela, les manifestations se dérouleront sur l’ensemble des sites universitaires du territoire : Besançon, Belfort, Montbéliard, Vesoul, Lons-le-Saunier et Dole, berceau de l’université actuelle. Mais également hors des lieux universitaires, l’Université s’étant rapprochée pour cela des municipalités et des communautés d’agglomération. Hugues Daussy, le Vice-Président de la recherche et de la valorisation tenait d’ailleurs à ajouter que "plus il y aura d’événements hors de l’Université de Franche-Comté, plus ce sera réussi".

Interroger le passé pour construire le Futur

Ce 600e anniversaire s’appuiera sur trois axes de célébration : passé, présent et avenir tout en y ajoutant la dimension collective et s’étendra jusqu’en 2024. Ce regard sur le passé permettra de "mettre en lumière son riche passé, les étapes majeures de son évolution et les personnalités les plus emblématiques de son histoire afin de mieux ancrer notre réflexion sur son avenir".