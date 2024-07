L'université de Franche-Comté dans le QS Europe University Rankings 2025 : "Elle confirme sa position internationale"

Dans le prestigieux palmarès, figurent 49 établissements français sur 684 établissements européens classés. Parmi eux, l'université de Franche-Comté occupe le rang 370.

"L'université de Franche-Comté faisait déjà partie des 35 établissements français du classement QS 2025 distinguant 1500 établissements mondiaux. Elle confirme ainsi sa position internationale grâce à la qualité et à l'excellence de sa recherche et de sa formation", se réjouit Macha Woronoff, présidente de l’université de Franche-Comté. "L’université de Franche-Comté montre à nouveau qu’elle occupe une place significative dans l’enseignement et la recherche non seulement au niveau national, mais également au niveau international", complète Hugues Daussy, vice-président Recherche de l’université de Franche-Comté.

L’édition 2025 du classement de la société britannique Quacquarelli Symonds comprend au total 685 établissements répartis dans 42 pays. Il s’est basé cette année sur 12 indicateurs précis : la réputation académique (30%), la réputation auprès des employeurs (15%), les citations par article (10%), les articles par professeur (5%), le réseau international (10%), les résultats en matière d’emploi (5%), le taux d’encadrement (5%), la diversité des étudiants internationaux (5%), le ratio des enseignements internationaux (5%), le taux d’étudiants d’échange entrants (2,5%), le taux d’étudiants en échange à l’étranger (2,5%) et la durabilité (5%).

(Communiqué)