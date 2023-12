L’université de Franche-Comté intègre le classement QS durabilité 2024

Après avoir dernièrement intégré les palmarès QS World University Rankings, QS Europe University Ranking, Times Higher Education, et s’être distinguée dans le classement du Global Ranking of Academic Subjects publié par Shanghai Ranking, l’université de Franche-Comté s’est de nouveau affirmée comme acteur incontournable de l’enseignement supérieur en intégrant le classement QS Durabilité 2024.

Établi chaque année depuis 20 ans par Quacquarelli Symonds, le classement QS fait référence et figure parmi les trois plus prestigieux classements au monde. Cette année, il propose une avancée méthodologique importante, avec trois nouveaux critères de classement, dont celui de la durabilité.

Ainsi, l’université de Franche-Comté se distingue dans l’analyse approfondie de 17,5 millions d’articles universitaires et de plus de 240 000 avis d’experts académiques issus de 1397 universités dans 95 pays et territoires. Elle figure parmi seulement 50 établissements français classés en se hissant directement au rang 1001.

"Ce classement est, une nouvelle fois, une grande fierté pour notre université. Notre positionnement international continue de se confirmer et cela, nous le devons à l’immense travail de toute notre communauté universitaire", se sont réjouis Macha Woronoff, présidente de l'université de Franche- Comté et Hugues Daussy, vice-président recherche de l’université de Franche-Comté.

(Communiqué)