Marie-Guite Dufay rend hommage au docteur Pierre Bénichou

Hommage de Marie-Guite Dufay

"C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès du Docteur Pierre Bénichou. Président de l’Association départementale de lutte contre les addictions du Jura pendant 40 ans, il avait fait de ce sujet majeur le combat d’une vie. Accompagnement, soin et prévention ont été au cœur de son action, avec l’ouverture de cinq centres dédiés dans le Jura à Arbois, Cousance, Champagnole, Saint-Amour et Lons-le-Saunier et la création d’un centre post-cure à Bletterans. Dans son domaine d’expertise, il était légitimement considéré comme un éminent spécialiste et un grand précurseur, associant pluridisciplinarité et suivi au plus proche des patients dans leur globalité.

Au-delà du secteur de la santé, il a également œuvré dans le secteur de l’insertion, en créant notamment à Bletterans un centre de tri de piles usagée qui fait référence au niveau national. Son altruisme était donc total, et l’action publique était une suite légitime à l’ensemble de ses engagements, en tant qu’élu à Lons-le-Saunier, au département du Jura et à la Région.

A sa famille et ses proches, j’adresse mes plus sincères condoléances".