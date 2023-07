Matej Mohoric remporte la 19e étape du tour de France à Poligny

C'est le cycliste slovène Matej Mohoric qui s'est imposé à la première place. Il a été suivi par le Danois Kasper Asgreen et l'Australien Ben O'Connor.

Pour rappel, la 20e étape se déroulera ce samedi entre Belfort et Le Markstein. Pour l'occasion, un écran géant sera installé à Melisey, fief du coureur...

?Winning on the Tour de France never gets old

?Gagner sur le Tour de France, ça n'a pas de prix #TDF2023 pic.twitter.com/VhgnFzzpsD

