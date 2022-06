Météo : 12 départements en vigilance rouge pour canicule

La canicule continue de gagner du terrain vendredi et promet encore des records de chaleur. En Bourgogne-Franche-Comté la journée la plus chaude est attendue ce samedi avec des maximales jusqu'à 38°C. Dans la région, la Jura, la Côte d'Or, la Nièvre, l'Yonne et la Saône-et-Loire sont en vigilance jaune de niveau 2.

Le ministère de la Santé a activé un numéro gratuit Canicule info service : 0 800 06 66 66 afin de répondre aux interrogations et donner des conseils et celui de l'Éducation a annoncé que les écoliers et collégiens des 12 départements en rouge pourront rester chez eux vendredi.

Il reste encore cinq jours avant que l'été entre officiellement en piste. Tout du moins, sur le calendrier. Car au niveau des températures, l'été est bien là. Et à une intensité que l'on n'attendait pas si tôt. La journée de vendredi sera marquée par un épisode caniculaire précoce et intense sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Depuis mercredi, le mercure n'a cessé de grimper et le nombre de départements sous surveillance a augmenté.

Au total, 37 départements, soit 18 millions de personnes, sont donc pour l'instant concernés. La vague de chaleur s'étendra aux régions du Nord et s'intensifiera encore sur l'Ouest et l'Occitanie.

Selon Météo-France, "ce vendredi en fin de nuit, les températures étaient comprises entre 16 °C et 24 °C sur les départements placés en vigilance rouge ou orange". Ce vendredi après-midi, sur les départements en vigilance orange, le thermomètre va monter également très haut. La nuit prochaine qui sera la plus chaude de l'épisode, les minimales sur les départements en vigilance orange et rouge, seront comprises entre 21 °C et 25 °C, valeurs très élevées pour la saison, indique Météo-France.

Au plus chaud de l'après-midi, on attendra de 36 à 39 degrés du sud de Rhône-Alpes à la Provence, sur l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, le Centre jusqu'au Pays de la Loire et l'est de la Bretagne. Localement les thermomètres pourront atteindre, voire dépasser, 40 degrés à l'ombre sur un grand quart sud-ouest. La chaleur sera moins forte du Nord-Pas-de-Calais au Grand Est avec tout de même 30 à 33 degrés.

Jeudi dans l'Hérault, à Saint-Jean-de-Minervois, le thermomètre a déjà grimpé à 40 °C : un record de précocité pour la France métropolitaine hors Corse, selon Météo-France. Samedi, des records absolus pourraient tomber sur l'axe Landes, Poitou-Charentes, Vendée.

Les enfants de départements classés en rouge exemptés d'école.