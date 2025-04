Météo : de belles éclaircies pour ce week-end en Franche-Comté

Samedi matin, si le ciel sera encore un peu voilé dans le Jura, le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort profiteront d'un temps peu nuageux. Contrairement à cette semaine, le mercure sera plus agréable dès la matinée avec 12°C à Pontarlier, 13°C à Morez, Lons-le-Saunier, et Belfort, et déjà 14°C à Vesoul et 15°C à Besançon et Dole.

Dans l'après-midi, des averses orageuses sont attendues dans le Jura, quelques gouttes également à Pontarlier tandis que les nuages s'intensifieront partout ailleurs, laissant cependant encore un peu la place à des éclaircies. Côté mercure, peu de changements pour Morez avec 13°C et Pontarlier avec 15°C, alors que Belfort attend 17°C, Besançon et Lons 18°C, 19°C pour Vesoul et enfin 20°C pour Lons.

La journée de dimanche sera sensiblement du même acabit. Des pluies faibles seront présentes en matinée dans le sud du Jura. Les nuages s'inviteront sur la partie Est de la région pour apporter un temps variable tandis que les éclaircies perdureront dans l'autre moitié ouest. Dans l'après-midi, le temps se couvrira davantage avec des nuages épais de Belfort à Besançon en passant par Vesoul. Pontarlier et Morez auront quelques pluies faibles tandis que Dole et Lons devraient bénéficier encore de quelques éclaircies.

Côté températures, dans la matinée, Météo France prévoit 11°C à Morez, 12°C à Pontarlier, 13°C à Belfort, 14°C à Lons, 15°C à Besançon et 16°C à Vesoul et Dole. Dans l'après-midi, le thermomètre affichera 13°C à Morez, 14°C à Pontarlier, 17°C à Belfort, 18°C à Lons, 19°C à Besançon et Vesoul et 20°C à Dole.

Bon week-end !