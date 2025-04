Meurtre dans une mosquée : un rassemblement républicain prévu ce mardi à Besançon

Dans le Territoire de Belfort, le parti Renaissance a évoqué "un acte insensé, motivé par la haine religieuse, est une atteinte inacceptable à nos valeurs républicaines" tout en appelant à manifester "notre unité et notre engagement pour la liberté de culte, le respect de l’autre et la fraternité".

Pour la Grande Mosquée de Belfort et le conseil départemental du culte musulman du Doubs cet assassinat est pour eux "l’aboutissement tragique d'un climat nauséabond qui s’est dangereusement installé dans notre pays : celui d’une islamophobie décomplexée, normalisée, nourrie sans relâche par des discours politiques et médiatiques irresponsables depuis plusieurs années, et plus intensément encore ces derniers mois". Condamnant fermement "cet acte effroyable, commis dans un lieu de culte — sanctuaire de paix, de sérénité et d’amour", ils appellent l’ensemble des concitoyens "à mesurer la gravité de la situation" tout en rappelant que "l’islamophobie tue".

Un rassemblement à 19h à Besançon

À Besançon, Karima Rochdi et Agnès Martin du groupe S'unir pour Besançon dénoncent "avec gravité l’escalade des crimes, des propos et des actes racistes, antireligieux, discriminatoires et haineux, parfois dissimulés sous une laïcité dévoyée" tout en condamnant "celles et ceux qui, par leurs paroles ou écrits, attisent peurs et divisions". Face "à la progression des discours haineux, encouragés parfois à des fins politiques", elles appellent "à la fermeté et à une vigilance absolue".

Enfin, la Ville de Besançon prévoit un rassemblement républicain le mardi 29 avril 2025 à 19h sur l’Esplanade des Droits de l’Homme afin de rappeler que "c’est pour nos valeurs de fraternité que nous sommes fiers d’être français".