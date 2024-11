1.200 bénévoles et 500 bénéficiaires se sont rassemblés à Lourdes pour vivre trois jours de convivialité, de rencontre et de prière sur le thème "Partageons nos talents". "C'est ainsi que l'on découvre des personnes en grande précarité capables de créativité artistique, ce qui permet de faire échec à la solitude dans un climat de confiance et d'amitié redonnant de l'espoir à la vie", souligne l'antenne franc-comtoise dans un communiqué, "le besoin de soutien et d'aide fraternelle dans le contexte que nous vivons se fait de plus en plus sentir, ces espaces de rencontre permettent de retrouver le goût de vivre."