Mont d’or : la saison est lancée !

La filière AOP Mont d’Or réunit 400 producteurs de lait & 10 fromageries sur le territoire du Haut-Doubs. La production commence le 15 août et se termine le 15 mars, pour une commercialisation du 10 septembre au 10 mai 2023.

Une production impactée par la sécheresse

Cette année, le démarrage est impacté par cette période de forte sécheresse qui a rendu compliqué l’approvisionnement en lait dont la production a considérablement baissé. « On vit une sécheresse qui est dramatique. Elle engendre une énorme baisse des productions en lait dans les exploitations. On respecte notre cahier des charges, nous devons donc alimenter nos animaux qu'avec de l'herbe et actuellement du foin. La production démarrera donc sur des volumes beaucoup plus faibles" explique Éric Février, président du syndicat interprofessionnel du Mont d'Or AOP.

Toutefois, l’ensemble des acteurs (producteurs, éleveurs, fromagers) se mobilise pour proposer une saison du Mont d'Or toujours exceptionnelle.

Info +

Reporté en raison de la crise sanitaire, cette année le Mont d'Or célèbrera le 40e anniversaire de son appellation, lorsque le morbier lui fêtera les 20 ans de son AOP (depuis 2002). En association avec le comice de Mouthe, les filières organisent une grande fête populaire à Labergement-Sainte-Marie, le 1er octobre 2022.