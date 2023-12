Morbier, raclette... une vingtaine de fromages contaminés rappelés dans toute la France

De nombreux lots de fromages de type morbier, raclette et tome fabriqués par la société Route des Terroirs font l’objet d’un rappel massif par le site gouvernemental rappel conso . Ces fromages sont susceptibles d’être contaminée par une bactérie pouvant entrainer des complications rénales sévères principalement chez les enfants.

Plateau pour raclette, morbier à la coupe, tome du Jura ou encore fromage de chèvre… au total, une vingtaine de produits sont concernés par ce rappel en raison d’une possible contamination par la bactérie Escherichia coli shigatoxinogènes.

Fabriqués par l’entreprise Route des Terroirs, ces produits sont vendus par les grandes surfaces Intermarché, Super U, Carrefour et Leclerc.

Des complications sévères possibles chez les enfants

Rappel Conso explique que les Escherichia coli shigatoxinogènes peuvent entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8% des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants.

La liste complète des produits rappelés est disponible sur le site internet rappel.conso.gouv.fr

Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la date d'achat. En l'absence de symptôme dans les 10 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin.

Infos +