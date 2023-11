Mort de Charles Piaget : les hommages se multiplient

Communiqué de la Ville de Besançon

Charles Piaget nous a quitté ce jour.

Toute l’équipe municipale, profondément touchée, présente ses condoléances à sa famille et ses proches.

Il nous laisse un héritage d’une immense richesse, celle de l’engagement et de la générosité.

Il a fait démonstration à toute une société que la force du collectif, force émancipatrice, est capable d’ébranler les poncifs et de rendre l’espoir aux victimes de l’injustice sociale.

Cet homme a fait de LIP une aventure humaine collective et singulière. Il s’inscrit définitivement dans l’histoire de la pensée sociale.

C’est toute la Ville de Besançon qui lui rendra prochainement hommage.

CFDT retraités du Doubs

"Le Charles" nous a quittés samedi. Il n'était plus membre de la CFDT depuis longtemps mais son nom restera lié à ce conflit historique des années 70. La CFDT retraités du Doubs présente ses sincères condoléances à toute sa famille et à ses anciens camarades de lutte.

Nous observerons un temps de réflexion lors de la rencontre que nous organisons le 22 novembre prochain.

Les élus communistes à la ville de Besançon

Charles Piaget : Nos adieux à un camarade

C'est avec tristesse que nous avons appris hier, la mort de Charles Piaget figure emblématique de la lutte des LIP.

Il aura par ses actions et celles des ouvrières et ouvriers bisontins marqué le paysage syndicale et politique par son engagement, sa détermination et toujours avec cette grande humilité qui le caractérisait tant.

Aujourd'hui, tous les bisontins et toutes les bisontines sont endeuillés, nous avons grandi avec cette lutte sociale, celle des LIP ! Avec ce modèle de société où les travailleurs et travailleuses ne renoncent jamais et montrent le chemin d'un autre monde possible s'appuyant sur la solidarité et l'émancipation de tous. C'est l'Histoire ouvrière avec ce célèbre slogan « on fabrique, on vend, on se paye », que les LIP et Charles Piaget ont écrit ici à Besançon et bien au-delà de notre ville.

Hier encore nous commémorions les 50 ans de l'anniversaire de la lutte des LIP avec plusieurs évènements coordonnés par la ville (Les instants précieux, inauguration d'une fresque en hommage des ouvrières), signe que la transmission de cette histoire est bien présente, inspirante pour de plus jeunes générations. Nous avons une grande reconnaissance pour les militantes et militants et sommes fiers de porter cet héritage social bisontin. La mémoire des LIP vit et vivra.

Nous nous souvenons aussi des combats plus récents de Charles Piaget avec le lancement d'Agir contre le Chômage à Besançon et nous avons en mémoire sa présence assidue aux manifestations. Charles Piaget a mené de nombreuses luttes, toujours en quête d'un monde plus juste avec conviction : « on a jamais renoncé et c'est notre force ».

Merci Monsieur Charles Piaget.

Aline Chassagne adjointe à la culture à la ville de Besançon

Hasni Alem président du groupe des élus communiste à la ville de Besançon