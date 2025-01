Motion de Censure : pour Myriam El Yassa, le PS reste “dans l’opposition au gouvernement Bayrou”

Pour la première secrétaire fédérale, la motion de censure, "outil légitime dans le cadre parlementaire", ne doit cependant pas être "instrumentalisée pour déstabiliser nos institutions démocratiques". C’est en ce sens, que le PS a choisi de voter contre cette motion, "afin de préserver un équilibre entre l’opposition et la majorité, tout en respectant les processus démocratiques". Pour le PS, il est désormais temps de "maintenir des débats ouverts, respectueux et constructifs".

Restant "fermement dans l’opposition au gouvernement dirigé par François Bayrou", le PS entend vouloir défendre "une politique alternative, plus solidaire et plus inclusive, qui place les priorités sociales et environnementales au cœur de l’action publique".

Une motion de censure si "pas d'action concrète" de la part du gouvernement

Pour cela, il entend maintenir "la démocratie et le dialogue social" notamment "pour répondre aux préoccupations légitimes des Français" sur des sujets "aussi sensibles que la réforme des retraites et le budget". Il souhaite ainsi que la réforme des retraites soit "impérativement équitable"et qu’elle n’aggrave pas les inégalités sociales. Quant au budget, celui-ci doit rester "un levier pour la solidarité" et ne doit donc pas devenir "un instrument d’austérité". Les socialistes exigent ainsi "un budget qui soutienne les politiques publiques en faveur des plus démunis, des services publics, de l'éducation, de la santé et de la protection sociale". Le PS appelle enfin "à une gouvernance plus inclusive, où les voix des oppositions et des acteurs sociaux sont entendues".

Appelant "à un renouveau du dialogue politique et social", Myriam El Yassa a néanmoins tenu à rappeler que "sans action concrète le Parti socialiste déposera une motion de censure" même si "la main reste néanmoins tendue".