Municipale 2026 à Besançon : vers un mariage forcé Leuba-Vignot ?

Le Parti socialiste national a annoncé dans la soirée du jeudi 8 janvier 2026 se rallier à Anne Vignot, maire écologiste sortante, dès le premier tour des élections municipales à Besançon, après avoir initialement annoncé une liste séparée. Un accord national dont le candidat local, Jean-Sébastien Leuba, n’a pas encore eu la preuve écrite et qui reste dans l’attente de cette dernière pour annoncer un "positionnement ferme".

"Dans le cadre de nos discussions et d'un accord national avec les Écologistes pour la préparation des élections municipales, à l'occasion du Bureau national du 6 janvier, nous avons décidé du soutien du Parti socialiste à Anne Vignot dès le 1er tour des élections municipales des 15 et 22 mars", a indiqué dans un communiqué jeudi soir Pierre Jouvet, secrétaire général du PS. "La ville de Besançon est un enjeu prioritaire pour la gauche dans la région Bourgogne-Franche-Comté et nous avons fait le choix de l'union dès le 1er tour pour construire une dynamique la plus forte possible dès le 15 mars autour d'Anne Vignot", a-t-il ajouté.

En 2020, la liste d'union d’Anne Vignot - qui comprenait socialistes et communistes, mais pas La France insoumise - avait devancé de seulement 566 voix le candidat des Républicains (LR), Ludovic Fagaut. Cette union renouvelée avec les socialistes, "c'est un vrai soulagement", a déclaré à l'AFP la maire écologiste. "C'est important, d'autant plus qu'on avait démontré sur notre territoire que ce qui nous a fait gagner une députée de gauche, c'est d'être ensemble", a-t-elle souligné.

M. Jouvet a souhaité que le patron du PS du Doubs, Jean-Sébastien Leuba, et sa liste, qui avait le soutien de Place publique, Cap21 et du Parti radical de gauche, rejoignent "dans les prochains jours la dynamique de rassemblement autour d'Anne Vignot".

Pas de liste dissidente pour Jean-Sébastien Leuba

Le PS Besançon s’est quant à lui réuni dans la soirée de jeudi. À la suite de celle-ci, le parti a indiqué avoir pris acte de la décision nationale et a précisé que son candidat Jean-Sébastien Leuba "ne souhaite pas s’affranchir des règles collectives du parti auquel il a toujours été fidèle". En conséquence, l’ex-candidat n’initiera pas de liste dissidente.

Le PS Besançon soulève toutefois qu’il reste dans l’attente d’un accord écrit qui formalise l’accord proposé par Anne Vignot à la liste « Besançon Forte et solidaire ». "À défaut de cet acte formel, tout positionnement ferme de candidats de la liste Besançon Forte et Solidaire semble difficile et délicate", précise le PS dans son communiqué qui sollicite une entrevue avec Anne Vignot d’ici la fin du week-end, "afin de fixer les engagements programmatiques et représentatifs permettant une prise de position sur laquelle les uns et les autres puissent s’engager".

Le socialiste Nicolas Bodin a pour sa part annoncé jeudi qu'il renonçait à présenter une liste dissidente aux élections municipales.

(Avec AFP)