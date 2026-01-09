Vendredi 9 Janvier 2026
Municipale 2026 à Besançon : vers un mariage forcé Leuba-Vignot ?

Le Parti socialiste national a annoncé dans la soirée du jeudi 8 janvier 2026 se rallier à Anne Vignot, maire écologiste sortante, dès le premier tour des élections municipales à Besançon, après avoir initialement annoncé une liste séparée. Un accord national dont le candidat local, Jean-Sébastien Leuba, n’a pas encore eu la preuve écrite et qui reste dans l’attente de cette dernière pour annoncer un "positionnement ferme". 

"Dans le cadre de nos discussions et d'un accord national avec les Écologistes pour la préparation des élections municipales, à l'occasion du Bureau national du 6 janvier, nous avons décidé du soutien du Parti socialiste à Anne Vignot dès le 1er tour des élections municipales des 15 et 22 mars", a indiqué dans un communiqué jeudi soir Pierre Jouvet, secrétaire général du PS. "La ville de Besançon est un enjeu prioritaire pour la gauche dans la région Bourgogne-Franche-Comté et nous avons fait le choix de l'union dès le 1er tour pour construire une dynamique la plus forte possible dès le 15 mars autour d'Anne Vignot", a-t-il ajouté.

En 2020, la liste d'union d’Anne Vignot - qui comprenait socialistes et communistes, mais pas La France insoumise - avait devancé de seulement 566 voix le candidat des Républicains (LR), Ludovic Fagaut. Cette union renouvelée avec les socialistes, "c'est un vrai soulagement", a déclaré à l'AFP la maire écologiste. "C'est important, d'autant plus qu'on avait démontré sur notre territoire que ce qui nous a fait gagner une députée de gauche, c'est d'être ensemble", a-t-elle souligné.

M. Jouvet a souhaité que le patron du PS du Doubs, Jean-Sébastien Leuba, et sa liste, qui avait le soutien de Place publique, Cap21 et du Parti radical de gauche, rejoignent "dans les prochains jours la dynamique de rassemblement autour d'Anne Vignot". 

Pas de liste dissidente pour Jean-Sébastien Leuba

Le PS Besançon s’est quant à lui réuni dans la soirée de jeudi. À la suite de celle-ci, le parti a indiqué avoir pris acte de la décision nationale et a précisé que son candidat Jean-Sébastien Leuba "ne souhaite pas s’affranchir des règles collectives du parti auquel il a toujours été fidèle". En conséquence, l’ex-candidat n’initiera pas de liste dissidente. 

Le PS Besançon soulève toutefois qu’il reste dans l’attente d’un accord écrit qui formalise l’accord proposé par Anne Vignot à la liste « Besançon Forte et solidaire ». "À défaut de cet acte formel, tout positionnement ferme de candidats de la liste Besançon Forte et Solidaire semble difficile et délicate", précise le PS dans son communiqué qui sollicite une entrevue avec Anne Vignot d’ici la fin du week-end, "afin de fixer les engagements programmatiques et représentatifs permettant une prise de position sur laquelle les uns et les autres puissent s’engager".  

Le socialiste Nicolas Bodin a pour sa part annoncé jeudi qu'il renonçait à présenter une liste dissidente aux élections municipales.

(Avec AFP)

Besançon
Politique

Besançon
Politique

Face au froid, LFI veut que les logements vides soient réquisitionnés à Besançon

Séverine Vézies, candidate LFI à l’élection municipal de Besançon, a co-signé une tribune publiée ce 8 janvier 2026 sur le site de Médiapart suite à la vague de froid qui sévit en France. Les signataires de cette tribune demandent notamment à ce que les logements vides soient réquisitionnés par l’Etat pour venir en aide aux plus démunis.

froid logement municipale 2026 séverine véziès
Publié le 8 janvier à 17h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : le PS en passe de s’allier à Anne Vignot ?

Contacté ce 8 janvier 2026, Jean-Sébastien Leuba, candidat investi par le PS pour l’élection municipale de Besançon, confirme une information de Ici Besançon selon laquelle le PS serait sur le point de rejoindre Anne Vignot. Il utilise toutefois du conditionnel en précisant que "ce serait un accord national" dont il n’a pas encore vu le contenu…

anne vignot jean-sébastien leuba municipale 2026
Publié le 8 janvier à 14h28 par Hélène L.
Besançon
Politique Vie locale

En images – Anne Vignot présente ses vœux 2026 sous le signe de l’unité et du collectif

Mercredi 7 janvier 2026, au Palais des sports, la maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, Anne Vignot, a présenté ses vœux aux forces vives du territoire lors d’une cérémonie rassemblant élus, représentants de l’État, autorités civiles et militaires, acteurs économiques, associatifs et institutionnels.

anne vignot bonne année voeux
Publié le 8 janvier à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique Sport

Évènements à suivre en 2026 : quelques dates à retenir à Besançon…

C’est reparti pour une année… 2026 sera chargée en actualité notamment en raison des élections municipales qui se dérouleront au mois de mars. D’autres évènements, notamment dans les domaines de la culture et du sport, vont rythmer l’année à Besançon. On fait le point.

bien urbain festival de musique besançon franche-comté festival detonation festival drolement bien festival du bitume et des plumes foire comtoise handball municipale 2026
Publié le 1 janvier à 12h00 par Alexane
France
Politique

Mélenchon est le “meilleur allié” du RN pour 2027, estime Moscovici

Pierre Moscovici, qui quitte le 31 décembre sa fonction de Premier président de la Cour des comptes, a estimé dimanche 21 décembre que le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon était "le meilleur allié du Rassemblement national" à la prochaine élection présidentielle de 2027.

cour des comptes élection présidentielle jean-luc mélenchon pierre moscovici rassemblement national
Publié le 21 décembre 2025 à 16h34 par Alexane
Besançon
Politique

Après le braquage à Besançon, majorité et opposition affichent leurs priorités en matière de sécurité

Un braquage s’est produit vendredi 19 décembre au matin à Besançon, à l’entreprise Losange, rue Marguerite Syamour. Lors de cette attaque, des individus armés ont ouvert le feu en direction d’un véhicule de la police nationale avant de prendre la fuite. Les réactions de Anne Vignot, maire de Besançon et de Ludovic Fagaut, conseille municipal et candidat à la mairie.

anne vignot arme à feu braquage laurent croizier ludovic fagaut mairie de besancon police sécurité violence
Publié le 20 décembre 2025 à 07h43 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : la jeunesse au cœur du programme du candidat socialiste Jean-Sébastien Leuba

La liste Besançon Forte et Solidaire, portée par Jean-Sébastien Leuba, candidat PS à la mairie de Besançon, a convié la presse ce mardi 16 décembre 2025, afin d'évoquer l’importance que dois prendre la jeunesse dans la vie bisontine. Il a également réaffirmé son ambition de mener sa propre liste pour le premier tour et qu’il n’y a "pas de changement dans la démarche" même si les échanges sont toujours en cours avec Anne Vignot.

jean-sébastien leuba municipale 2026
Publié le 17 décembre 2025 à 18h00 par Hélène L.
DOUBS (25)
Politique Transports

Loi de finances 2026 : le sénateur Longeot plaide pour le retour du TGV Lyria Paris-Lausanne

Lors de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, le sénateur du Doubs Jean-François Longeot, président de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, a appelé le 15 décembre 2025 à un investissement massif dans les infrastructures de transport, notamment le réseau ferroviaire et plaide pour le retour du TGV Lyria Paris - Lausanne.

jean-françois longeot sénat suisse tgv lyria train
Publié le 16 décembre 2025 à 11h45 par Alexane
CA Pays de Montbéliard Agglomération
Politique

Élevage bovin : un collectif dénonce des décisions d’Annie Genevard

Un communiqué diffusé le 16 décembre 2025 par le Collectif du Champ à l’assiette, organisation militante pour la sécurité alimentaire du Pays de Montbéliard, met en cause la cohérence de l’action de la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, à l’occasion du lancement des Conférences de l’autonomie alimentaire au début du mois.

agriculture annie genevard collectif du champ à l'assiette dermatose bovine dermatose nodulaire vache
Publié le 16 décembre 2025 à 10h00 par Alexane

