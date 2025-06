Municipale 2026 : le PS et Place Publique pour une union de la gauche à Besançon mais sans LFI

À la suite d’échanges que les deux organisations ont tenus en milieu de semaine dernière, et faisant écho à la rencontre du 1er juin ouvert à l’ensemble des partis de gauche et initiée par la maire écologiste sortante Anne Vignot, le Parti socialiste et Place publique ont clarifié leur position quant à la prochaine élection municipale 2026 de Besançon.

Les deux partis réaffirment leur volonté de "contribuer à une large union de la gauche sociale, écologique et apaisée à Besançon", tout en excluant de cette union la France insoumise (LFI). Le PS rappelle qu’il a demandé à ses partenaires politiques de la majorité actuelle de se positionner "clairement" quant à leur volonté de construire "une nouvelle majorité avec Place Publique ou avec La France insoumise".

Pour Place publique, cette "volonté d’ouverture et d’alliance hors LFI" est appuyée par un rappel du vote "des Bisontines et de Bisontins ayant placé la liste PS emmenée par Raphaël Glucksmann aux élections européennes en tête des forces de gauche à Besançon". Le mouvement souhaite d’ailleurs "qu’officiellement, dans un cadre co-constructif, les partis et mouvements politiques prennent l’engagement commun d’ouvrir leurs échanges aux citoyens Bisontins et Grands Bisontins afin que ceux-ci soient associés non seulement à l’élaboration du programme, mais à la construction d’une liste politique et citoyenne".

Dans l’attente des positionnements à venir des membres de la majorité municipale actuelle, le Parti Socialiste et Place Publique réaffirment "leur engagement plein et entier pour faire vivre, ensemble, les idéaux de la social-écologie" et confirment vouloir "être sur la même liste au premier tour de cette élection municipale de mars 2026".