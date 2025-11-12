Municipale de Besançon 2026 : appel de l’APRES à la responsabilité à gauche

Nouvel appel à l’union de la gauche à Besançon cette fois par l’Alliance pour une république écologique et sociale (l’APRES) qui dans un communiqué du 10 novembre 2025 demande à l’ensemble des partis de gauche bisontins de "prendre leurs responsabilités".

Pour l’Alliance pour une république écologique et sociale (l’APRES) les élections municipales sont "l’occasion pour les électrices et électeurs humanistes et progressistes de confirmer le modèle solidaire et social Français". Or selon elle, "pour donner la possibilité à nos concitoyennes et concitoyens de voter pour ce projet solidaire, écologique et social, les forces de gauche doivent s’unir en responsabilité".

L’APRES appelle ainsi chacun des partis de gauche à prendre ses responsabilités afin d’"assurer la continuité de l’héritage démocratique et social choisi par les Bisontins à chaque élection municipale depuis Jean Minjoz il y a plus de 70 ans" et "d’ignorer les querelles d’appareil stériles qui sont importées de Paris".

Cela dans l’objectif "d’éviter les divisions face à des projets profondément ancrés dans la violence et la détestation de son prochain : une candidature RN dont l’objectif affiché est le renforcement et l’armement de la police municipale d’une part, Ludovic Fagaut qui rêve d’« une ville qui accueille moins » d’autre part".

C’est donc "en responsabilité" que l’Alliance pour une république écologique et sociale "affirme la légitimité de madame la maire Anne Vignot à conduire une liste unitaire sans aucune exclusive parmi les forces de gauche volontaires pour construire un projet démocratique et citoyen". Elle appelle ainsi le Parti Socialiste et ses partenaires "à apporter leurs forces dans l’unité face à la droite et l’extrême droite" et la France Insoumise "à permettre l’union populaire et citoyenne que nous souhaitons tous en revenant travailler au sein d’une équipe municipale de gauche élargie".