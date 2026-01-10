Samedi 10 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès inaugure son local de campagne rue Battant à Besançon

Publié le 10/01/2026 - 09:00
Mis à jour le 09/01/2026 - 19:47

C’est au tour de Séverine Véziès, candidate de la France insoumise à l’élection municipale de Besançon d’inaugurer sa permanence de campagne située au 62 rue Battant. Avec sa liste d’union populaire et écologique ”Faire mieux pour Besançon”, la candidate souhaite y accueillir les Bisontines et les Bisontins pour les écouter et poursuivre l'élaboration de son programme.

Chantal Vivien et Séverine Véziès. © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
Martin Meillon, Chantal Vivien (colistiers) et Séverine Véziès. © Alexane Alfaro
Séverine Véziès © Alexane Alfaro
Séverine Véziès © Alexane Alfaro
Chantal Vivien (colistière) et Séverine Véziès. © Alexane Alfaro
Séverine Véziès et son chien, mascotte de la campagne Goose. © Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
Implantés depuis de nombreuses années au cœur du quartier Battant, quartier historique et populaire, Séverine Véziès et son équipe de campagne ont fait le choix d’y installer leur local de campagne : ”Battant, marqué par une longue tradition humaniste et solidaire, incarne l’ADN de Besançon. Il concentre également des enjeux majeurs pour l’avenir de notre ville : la lutte contre la pauvreté et la précarité, l’accès au logement, l’adaptation au réchauffement climatique et la construction d’un véritable vivre-ensemble.” 

Mais ce local ne sera pas ouvert à des heures fixes, même si des permanences seront tenues. Chaque samedi, Séverine Véziès et son équipe continueront de se rendre dans les quartiers pour animer des permanences populaires baptisées ”Cafés en bas des tours”. Autour d’une boisson chaude, les habitant(e)s pourront venir échanger et débattre. (dates en bas d'article)

"Au second tour, on fera preuve de responsabilité"

Si la liste de Séverine Véziès arrive en tête du premier tour, elle l'assure : "on fera preuve de responsabilité" en "tendant la main à l'ensemble des listes de gauche" pour le second tour et dans le but de "faire gagner la gauche à Besançon".

La candidate rappelle que "les Insoumis ont toujours fait preuve de responsabilité, les Insoumis ont toujours été aux avant-poste de l'union, on l'a prouvé en 2022 avec la création de la Nupes, en 2024 avec le Nouveau Front populaire, également lors des élections européennes (...) mais sur un programme clair."

Et si LFI arrive en troisième position ? "Nous espérons que les autres listes feront aussi preuve de responsabilité, mais on attend de voir...", a déclaré la tête de liste "Faire mieux pour Besançon."

Infos +

Le calendrier de la campagne de "Faire mieux pour Besançon" :

  • 29 janvier : meeting au centre Nelson Mandela en présence de la députée LFI de la Seine-Saint-Denis, Nadège Abomangoli pour parler de lutte contre les discriminations ;
  • 23 février : meeting au Kursaal

Les prochains ”Cafés en bas des tours” :

  • Samedi 10 janvier de 14h30 à 16h30 : Montrapon – voie des cités de l’Observatoire
  • Samedi 17 janvier de 14h30 à 16h30 : Palente – place Olaf Palme
  • Samedi 24 janvier de 14h30 à 16h30 : Planoise – arrêt de tram Île-de-France
  • Samedi 31 janvier de 14h30 à 16h30 : Clairs-Soleils – rue Danton - Près de la Ludothèque

Publié le 10 janvier à 09h00 par Alexane
