L’objectif de ce meeting sera le lancement de campagne de l’élections municipale pour le candidat du RN local, Jacques Ricciardetti. Il sera épaulé de Julien Odoul, député de l’Yonne, Géraldine Grangier, députée du Doubs, mais aussi Alice Cordier, présidente du collectif Némésis.
Municipales à Besançon : le Rassemblement national et Némésis main dans la main pour soutenir Jacques Ricciardetti
Publié le 18/09/2025 - 15:30
Mis à jour le 18/09/2025 - 12:09
Trois élu(e)s du Rassemblement national ainsi que la présidente du collectif féministe d’extrême droit Némésis animeront une rencontre publique dans la cadre des élections municipales vendredi 26 septembre 2025 à la salle de la Malcombe à Besançon.
