Municipales : retrait du parti radical de gauche à Besançon

"En l’absence d’une liste sociale-démocrate et progressiste" pour la prochaine élection municipale bisontine, le Parti radical de gauche a annoncé son retrait des élections municipales 2026 à Besançon, apprend-on dans un communiqué du 14 janvier 2026.

En novembre 2025, le Parti radical de gauche s’était rallié au collectif Besançon Forte et Solidaire, conduit par Jean-Sébastien Leuba. Mais depuis, le Parti socialiste a conclu au niveau national d’une alliance avec la liste "Besançon vivante, juste et humaine".

À l’image de Place publique, le parti radical de gauche a annoncé son refus de rejoindre la liste de la maire sortante, Anne Vignot. "En l’absence d’une liste sociale-démocrate et progressiste, qui ne transige ni avec la laïcité ni avec l’Europe", le Parti radical de gauche se retire donc des élections municipales 2026 à Besançon

"Nous comprenons et respectons la décision de Jean-Sébastien Leuba de soutenir la décision prise par le Bureau National du Parti Socialiste. Cependant, le Parti Radical de Gauche s’est toujours refusé à l’alliance avec La France Insoumise ainsi qu’avec toute personne envisageant cette alliance", justifie le parti radical de gauche dans son communiqué.