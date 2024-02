Nada Corovic quittera l’ESBF à la fin de la saison

La jeune internationale monténégrine est arrivée sur les bords du Doubs à l’âge de 21 ans en provenance de Zork Jargodina en Serbie. Elle a évolué en sélection jeunes (Mondial U18, Euro U19) et en sélection A avec le Monténégro. L’arrière athlétique et polyvalente et le club n’ont pas souhaité donné suite à leur collaboration, Nada ne sera donc plus bisontine à l’issue de la saison.

"Je remercie le club, les dirigeants, les salariés, mes coéquipières, les bénévoles et toutes les personnes qui gravitent autour du club pour tout. Je souhaite bonne chance au club pour la saison prochaine, pour continuer à décrocher des bons résultats. À la fin de la saison, il sera temps pour moi de vivre de nouvelles aventures, mais Besançon aura toujours une place spéciale dans mon coeur." - Nada ?orovic

"L’ensemble des dirigeants du club et moi-même remercions Nada pour son engagement et son professionnalisme avec les Engagées. Nous comptons sur ses qualités et son engagement au sein de l’équipe durant les 4 prochains mois. D’ores et déjà, nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière !" - Daniel Hournon