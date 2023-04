No Logo 2023 : Cypress Hill, Naâman... la programmation complète dévoilée !

Jeudi 30 mars à Chambœuf, la vice-présidente de la Région à la culture et au patrimoine, Nathalie Leblanc, et le délégué régional de la Fondation du patrimoine Bourgogne-Franche-Comté, Jean-Christophe Bonnard, ont renouvelé leur partenariat pour la restauration du patrimoine rural non protégé. L'occasion de visiter l’église Saint-Michel, lauréate du prix du patrimoine de proximité 2021, et de lancer l’édition 2023 du concours régional.