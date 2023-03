Nouveau défi à Besançon : le Bison Trail annonce du lourd

Si la ville de Besançon compte de nombreux évènements sportifs, le Bison Trail promet un format particulièrement inédit. Pour la première fois, les participants s'affronteront sur une seule et même boucle de 6 kilomètres (dénivelé estimé à 300 mètres) et auront une heure pour la terminer et se ravitailler avant le prochain départ. Ainsi, les participants auront le choix entre deux formats, un premier de 6 heures, soit une boucle réalisée toutes les heures, équivalent à 36 kilomètres au total. Un deuxième de 12 heures, soit 72 kilomètres au total. Les coureurs pourront le faire seul ou en groupe, six personnes maximum seront autorisées.

"Pour ce nouveau défi, il faut être stratégique"

Imaginé et porté par cinq athlètes de l'association Fort'Trail Besançon, Manon Bohard, Carine Loyer, Thibaut Baronian, Sangé Sherpa et Dylan Ribeiro, ce nouveau défi sportif nécessite une préparation physique et mentale. "Pour ce nouveau défi, il faut être stratégique. Si le coureur a choisi le format de 6h il peut très bien courir les 5 boucles en 59 minutes puis tout donner sur la dernière boucle", précise Thibaut Baronian. Car si les participants seront en concurrence sur le même parcours pendant une journée ou une demie-journée, seule la dernière boucle sera la plus importante puisqu'elle sera chronométrée pour déterminer le gagnant. Le vainqueur recevra une coupe dessinée par le sportif Sangé Sherpa et un panier garni, concocté par les nombreux partenaires.

Des tickets de transport gratuits pour les pré-inscrits

L'évènement compte sur le soutien de nombreux acteurs comme le Crédit agricole Franche-Comté, partenaire principal, et le réseau Ginko qui proposera des titres de transports gratuits aux pré-inscrits pour se rendre sur le lieu de l'évènement. "Lors de l'inscription, les participants pourront cocher la case du transport en commun, nous enverrons par la suite un ticket par la poste. Cela permettra de favoriser l'éco responsabilité", a précisé Carol Ambrosini, directeur marketing à Ginko.

Une kermesse sportive pour les enfants

Organisée au sein du gymnase de la Malcombe par le Grand trail Besançon académie (GTBA), les enfants pourront découvrir des ateliers dédiés, engagés dans le respect de l'environnement et de la citoyenneté. Le but : partager les valeurs du sport et s'entraider en laissant de côté la compétition. Plusieurs ateliers seront organisés sur l'alimentation positive, l'éducation à l'environnement ou encore sur l'activité physique, aux côtés de professionnels et d'associations. Environ 150 places sont donc disponibles.

Un food-truck sera proposé et un concert du soir sera également organisé pour conclure la journée.

Infos pratiques :

Format de 6h

14h à 20h

40 euros seul

70 euros en équipe

Format de 12h

8h à 20h

80 euros seul

130 euros en équipe

Kermesse

inscription gratuite

17 Av. François Mitterrand - 25000 Besançon

Info +

Les parcours ne seront pas diffusés avant le jour de l’événement.