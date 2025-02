Nouvel internat du lycée Victor-Hugo à Besançon : ”Un lieu de vie important pour les élèves du lycée Tristan-Bernard”

Mardi 18 février 2025, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne - Franche-Comté, Jean Broyer, proviseur du lycée Victor-Hugo, et François Feuvrier, proviseur du lycée Tristan-Bernard, ont inauguré le nouveau bâtiment au lycée Victor-Hugo accueillant un service de restauration commun et l’internat pour le lycée Tristan-Bernard.

À noter que les lycées Victor-Hugo et Tristan-Bernard sont à 5 minutes à pied l'un de l'autre.

D’une surface de plus de 3.000 m2, ce nouveau bâtiment a permis la création d’un service de restauration commun aux lycées Victor-Hugo et Tristan-Bernard, ainsi qu’un internat pour les élèves du lycée Tristan-Bernard. L’opération intègre également les aménagements des abords du bâtiment, et les modifications de voiries et cheminements nécessaires.

"Mettre les élèves dans les meilleures conditions afin de favoriser la réussite de leurs études”

Pour le proviseur du lycée Tristan-Bernard, ce nouveau bâtiment offre aux élèves un espace répondant à la question ”de leur bien-être, pour les mettre dans les meilleures conditions afin de favoriser la réussite de leurs études et leur insertion professionnelle. Qu’ils aient une place juste dans une société juste, qu’ils aient le goût de la liberté, (…) pour prendre en charge du monde qu’on va leur laisser (…)”, a-t-il déclaré.

Quant au proviseur du lycée Victor-Hugo, il a tenu à saluer ”un lieu important, un lieu de vie pour le lycée Tristan Bernard” en précisant être ”très heureux de participer à cette reconstruction, cette reconfiguration de Planoise, et nous sommes très heureux d’être un bâtiment un peu phare, nous sommes dans un bâtiment très emblématique et ça, c’est une excellente chose (…).”

”Un phare dans la ville, pour Planoise”

Avant de commencer son discours, Marie-Guite Dufay a fait un lien que personne n’avait imaginé et qui pourtant serait ”un signe de bon augure” en cette journée inaugurale selon elle : ”Nous sommes le 18-02 et qu’est-ce que c’est 18-02, 1802 ? C’est l’année de naissance de Victor Hugo !”, a fait remarquer la présidente à l’assemblée avec une pointe d’humour. Par ailleurs, Marie-Guite Dufay a déclaré que ”nous devons veiller à améliorer le quotidien de nos concitoyens mais nous devons surtout investir pour l’avenir et quels équipements symbolisent mieux l’avenir que nos lycées où nos jeunes viennent se former, se construire, préparer leur vie professionnelle autant que leur vie personnelle”. Après avoir félicité le travail de l’architecte présente lors de l’inauguration, Véronique Ratel, la présidente parlé de ce nouveau bâtiment comme d’”un vrai phare dans la ville, pour de Planoise puisque c’est une entrée de ce quartier”.

En chiffres

Le coût de cette opération, financée par la Région, s’élève à 13,7 millions d’euros. Ce nouveau service de restauration a pour objectif d’offrir une meilleure qualité de service aux élèves et au personnel. Il est dimensionné pour servir 1.400 repas à midi et pour produire 1.890 repas par jour. L’internat, quant à lui, a une capacité de 94 lits. Il a pour vocation l’hébergement des lycéens de Tristan-Bernard.

Infos +

En 2024, la Région a mobilisé plus de 344 M€ au service de sa politique éducation. Elle compte 128 lycées publics soit 2,3 millions de m2, 103.236 lycéens, dont 83 675 dans les établissements publics, 14.819 lycéens hébergés dans les internats des lycées publics. De plus, la Région compte 2.836 agents permanents (accueil, hébergement, restauration, maintenance, entretien) et 393 agents contractuels, 9.752 jeunes dans les établissements agricoles (publics ou privés) et plus de 10 millions de repas servis par an.