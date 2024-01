Nouvelle manifestation pour la paix à Gaza le 6 janvier à Besançon

Plusieurs collectifs, syndicats, partis politiques et associations appellent à un rassemblement pour un cessez-le feu "total, immédiat et permanent" ce samedi 6 janvier 2024 à partir de 14h sur l’esplanade des Droits de l’Homme de Besançon.

Le rassemblement appelle à diverses revendications, dont la principale est un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza.

Parmi les autres revendications, on note également l'arrêt définitif des bombardements et des déplacements forcés de la population, la levée immédiate, complète et durable du blocus de Gaza et la protection du peuple palestinien.

Un autre rassemblement est déjà fixé au samedi 13 janvier prochain.

Rassemblement à l'appel de : Palestine Amitié, Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région), LDH, MRAP, Mouvement de la Paix, ATTAC, CCFD Terre Solidaire, ACCMMA, Solmiré, LVN, Observer Partager Agir, Peuples Solidaires Doubs, CGT, Solidaires, FSU, À Gauche Citoyens ! EELV-Les Ecologistes, Ensemble !, Gauche Ecosocialiste, Génération.s, La France Insoumise, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti de Gauche, Parti Communiste Français.