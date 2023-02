Que pense l'association vélo Besançon des pistes cyclables rues Weiss et Trépillot ?

Jeudi 16 février, l'association vélo Besançon a fait l'état des lieux des pistes cyclables rues Trépillot et Weiss en soulevant des points positifs et négatifs.

En 2021, 14 km de voies cyclables avaient été créées par le Grand Besançon Métropole pour un investissement de 3 millions d'euros. Quatre autres pistes cyclables étaient prévues pour 2022 dont celles des rues Trépillot et Weiss à Besançon, désormais accessibles par les cyclistes. L'association Vélo Besançon a estimé que "ces nouveaux aménagements cyclables permettent de circuler en sécurité et dans un cadre agréable : piste séparée du trafic, nouveaux espaces verts et revêtement esthétique et confortable".

Si ces nouvelles pistes cyclables permettent d'apaiser les deux axes qui souffraient d'un trafic automobile important et rapide, l'association vélo Besançon a estimé que "certaines améliorations auraient cependant pu être apportées à ces aménagements et, comme souvent, c’est un niveau de la continuité de l’itinéraire et de la sécurisation des carrefours que le bât blesse".