Numérique en santé : l’Europe consolide son soutien à la plateforme régionale eTICSS

eTICSS, est la plateforme de coordination régionale de Bourgogne Franche-Comté mettant à disposition des professionnels du territoire un outil numérique de suivi des parcours spécialisés gratuit et sécurisé pour soutenir les prises en charge des patients. Grâce à eTICSS, les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social disposent d’un bouquet de services de coordination territoriale tous conçus dans un même objectif : décloisonner les prises en charge pour mieux soigner.

La Région Bourgogne-Franche-Comté, autorité de gestion des fonds européens, soutient la stratégie de l’agence régionale de santé (ARS) visant à déployer une plateforme publique dédiée aux services numériques de santé en Bourgogne -Franche-Comté. Dans ce cadre, ce sont 10,5 M€ de financements FEDER qui ont été mobilisés pour la seconde phase du projet eTICSS (2023-2026). Ils permettront de développer de nouveaux parcours et nouvelles fonctionnalités du programme, dont notamment :

La mise en œuvre d’un socle d’outils génériques pour la coordination complexe afin d’harmoniser les pratiques au bénéfice de tous les patients.

La création de parcours intégrant la prévention, le repérage en amont et en aval de la prise en charge, pour réduire les risques de rechutes ou de récidives, en mettant l’accent sur le rôle central du patient.

Le développement des démarches de responsabilité populationnelle regroupant et engageant tous les acteurs du territoire dans une organisation commune.

Améliorer l'accès aux soins pour tous en région

Fruit d’une étroite collaboration entre les professionnels et les organisations de santé du territoire, eTICSS facilite la prise en charge coordonnée des patients de tous les âges, permettant ainsi d’éviter la rupture dans le suivi de leurs parcours de santé.

Mis en œuvre par le GRADeS BFC (groupement régional d’appui au développement de la e-santé) avec la participation de tous les partenaires du système régional de santé, le projet eTICSS s’inscrit dans les objectifs du numérique en santé et les ambitions régionales. Ces derniers visent à étendre et développer l’usage du numérique pour améliorer la santé des citoyens, conformément aux objectifs de stratégie de cohérence pour l’aménagement numérique (SCORAN) et de la feuille de route régionale Santé.

Avec près de 1.400 utilisateurs actifs, 90.000 patients bénéficiant de ses services, et 11 parcours de prise en charge, eTICSS démontre son efficacité et son impact sur l’amélioration de l’accès aux soins pour tous en région. Le projet prévoit également, à moyen terme, d’intégrer l’intelligence artificielle pour enrichir les services numériques existants, tout en assurant un cadre sécurisé et respectueux des principes éthiques de la garantie humaine de l’IA.

(Communiqué)