Ouverture de la phase de voeux sur Parcoursup

La phase de formulation des vœux de formations dans l'enseignement supérieur s'ouvre ce mercredi 15 janvier 2025 sur Parcoursup pour les lycéens et étudiants qui veulent se réorienter.

L'édition 2025 avait été lancée le mois dernier avec une phase d'information. Les élèves de terminale ont à présent jusqu'au 13 mars pour formuler dix vœux maximum et finaliser leur dossier jusqu'au 2 avril. La phase principale d’admission débutera le 2 juin et le classement des vœux en attente interviendra entre le 6 et le 10 juin. Une phase complémentaire de formulation de vœux supplémentaires au regard des places encore disponibles ouvrira ensuite le 11 juin, avant le début des inscriptions le 4 juillet, après la parution des résultats du baccalauréat.

Parcoursup est accusée par certains élèves d'accentuer la sélection et la pression scolaire, une revendication brandie notamment par des lycéens lors de blocages d'établissements scolaires sporadiques depuis plusieurs mois.

Bayrou interpellé

Interpellé sur la plateforme par la députée LFI Marie Mesmeur, lors de sa déclaration de politique générale, François Bayrou a affirmé mardi que "Parcoursup est une question". "Nous avons besoin d'ouvrir les portes, sans doute en inventant la période, l'année d'articulation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur", a-t-il encore dit, critiquant en creux la plateforme post-bac d’orientation.

La plateforme se défend pour sa part d'accroître la sélection: "L’objectif demeure de remplir les capacités d’accueil", comme avant la création de Parcoursup. Tandis que le tri en cas d'excès de candidatures par rapport aux places disponibles se faisait auparavant par ordre d'arrivée ou par tirage au sort, il se fait à présent à partir "de l'examen des dossiers", pour "plus de méritocratie", lit-on sur le site.

Renforcer la lutte contre les fraudes

Le site de Parcoursup assure se borner à la "transmission des candidatures" et "la prise en compte des priorités légales", comme le "taux de boursiers décidés par les recteurs pour chaque formation", mais souligne que ce sont "les enseignants des établissements du supérieur qui organisent des commissions d'examen des vœux".

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière renforcer la lutte contre les fraudes dans l'enseignement supérieur privé, avec la possibilité d'exclure de la plateforme "les formations aux pratiques commerciales mensongères ou frauduleuses".

En novembre, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur Patrick Hetzel avait affirmé vouloir "faire le ménage" dans les formations du supérieur, visant particulièrement les établissements privés.

Quelque 24.000 formations sont proposées sur la plateforme lancée en 2018. L'an dernier, autour de 945.000 candidatures ont été déposées sur Parcoursup, d'après le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche.

(AFP)