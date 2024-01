Parcoursup : les inscriptions sont ouvertes !

La plateforme Parcoursup est dotée de plusieurs nouveautés. Cette nouvelle version permet notamment aux élèves de se créer un profil dès la seconde.

L’ergonomie du site a également été revue. Il est accessible aux personnes en situation de handicap. "Le moteur de recherche des formations Parcoursup propose de nouvelles fonctionnalités afin de faciliter l’orientation progressive des lycéens et de les aider à faire, le moment venu, leurs choix de manière éclairée", nous précise-t-on. Les lycéens pourront ainsi "conserver leur recherche de formations" et "sélectionner des « favoris » et apporter pour eux-mêmes des appréciations qu’ils pourront conserver".

Enfin, un comparateur a été mis en place afin de mieux appréhender les formations (le statut de la formation (public/privé), les frais de scolarité, le niveau de la demande, l’existence d’un internat, l’éligibilité de la formation à accueillir des étudiants boursiers…).

Les dates des journées portes ouvertes proposées par les établissements du supérieur seront consultables sur le site.

Le tout, sans oublier la partie "conseils" accessible sur la plateforme.