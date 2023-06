Participez aux réunions du SCoT Besançon les 3 et 4 juillet !

Un SCoT est un projet de territoire à 20 ans qui fixe la stratégie d’aménagement et de développement du territoire et permet de rendre aux défis des transitions. Habitat, mobilité, agriculture, environnement, énergie, activité économique, tourisme, attractivité, équipements et services, etc. Le SCoT a une approche transversale des politiques publiques pour plus de cohérence territoriale.

Un projet qui ne se fera pas sans vous !

Son élaboration est un processus qui s’inscrit dans la durée et qui mobilise diverses forces vives du territoire : élus, acteurs, institutionnels, société civile, etc.

Venez discuter et interagir en ateliers avec vos élus sur l’avenir du territoire du SCoT Besançon Cœur Franche-Comté :

Lundi 3 juillet au pôle culturel Anne Franck de Marnay (18h00) – 2 rue du Collège

Mardi 4 juillet à la salle des associations de Franois (18h30) – 4 rue de l’Église

Inscription ici : forms.gle/V