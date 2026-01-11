Plan d’épargne logement : le taux de rémunération augmente à partir de 2026

Le taux de rémunération du plan d’épargne logement (PEL) évolue depuis le 1er janvier 2026. Un avis publié au Journal officiel du 20 décembre 2025 fixe ce nouveau taux à 2 % pour les plans nouvellement ouverts.

Selon les informations communiquées par Service Public, depuis le 1er janvier 2026 le taux d'intérêt annuel de rémunération des PEL est fixé à 2 %, contre 1,75 % jusque-là. Cette revalorisation concerne uniquement les PEL ouverts après le 31 décembre 2025.

Pour les plans ouverts en 2025, le taux reste inchangé. ”Le taux de rémunération de votre plan épargne logement (PEL) est de 2 % s’il a été ouvert après le 31 décembre 2025, contre 1,75 % pour les PEL ouverts durant l'année 2025”, précise Service Public.

Aucun changement pour les PEL déjà ouverts

Cette hausse du taux ne s’applique pas rétroactivement. ”Cette évolution du taux de rémunération n’a pas d’incidence sur les plans ouverts avant le 1er janvier 2026”, rappelle l’administration. En effet, ”le taux de rémunération d'un plan épargne logement est fixé à son ouverture” et ”ce niveau de rémunération est ensuite garanti pendant toute sa durée de vie”.

Des taux variables selon l’année d’ouverture

Le taux de rémunération d’un PEL dépend strictement de sa date d’ouverture. À ce titre, Service Public rappelle les niveaux applicables :

1,75 % pour les PEL ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 ;

2,25 % pour les PEL ouverts entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;

2 % pour les PEL ouverts entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;

1 % pour les PEL ouverts entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2022.

Conditions de versement et fonctionnement

À l’ouverture d’un plan, ”vous devez effectuer un versement d’au moins 225 €”. Les versements ultérieurs sont encadrés : ”les versements ultérieurs doivent atteindre un minimum de 540 € par an” et peuvent être ”mensuels, trimestriels ou semestriels”. Des ”versements exceptionnels” sont également possibles.

Les intérêts générés par le plan sont capitalisés annuellement : ”les intérêts cumulés de votre PEL sur l'année sont versés le 31 décembre et s’ajoutent aux sommes que vous avez épargnées à cette même date”.

Le PEL ne se limite pas à l’épargne. ”Un plan épargne logement vous permet de constituer une épargne mais également d'obtenir un prêt épargne logement”, dont le taux ”varie selon la date d’ouverture de votre PEL”.

Durée et clôture du PEL

Un rappel est également apporté sur la durée du dispositif : ”Un PEL est conclu pour une durée minimale de 4 ans”. Par ailleurs, ”les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011 sont fermés automatiquement au bout de 15 ans”. Ainsi, ”si votre PEL a été ouvert en mars 2011 par exemple, il sera automatiquement clôturé en mars 2026”.